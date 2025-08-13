TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Sirin viene rapita e scopre di essere malata!
La forza di una donna
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Sirin viene rapita e scopre di essere malata!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 18 al 22 agosto 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 agosto 2025

Lunedì 18 agosto 2025

Enver ed Hatice fanno sapere a Bahar che è stato trovato un donatore di midollo compatibile, quindi potrà finalmente sottoporsi al trapianto. La poverina, felice, chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare. Tuttavia, quando scopre che la donatrice è Sirin, il suo umore cambia drasticamente. Sia Arif che Ceyda temono che Bahar possa rifiutarsi. Lei, però, sa bene di dover mettere da parte l'orgoglio, se vuole poter continuare a vivere. Bahar accetta e lo comunica al patrigno.

Martedì 19 agosto 2025

Hatice avverte Jale che dovranno unire le forze per convincere Sirin a donare il midollo a Bahar. Tuttavia, quando prova a parlarle, tra di loro esplode un'accesa lite. Intanto, Ceyda e Yeliz chiedono ad Enver di accompagnarle a scegliere l'abito nuziale per la prima, così potrà memorizzarlo e realizzarlo. Levent, invece, riesce a far arrivare a Sarp una busta con una sua foto; poi, il giovane viene invitato a cena da Hatice, che ha in mente un piano ben preciso. Nel mentre, Sirin lascia tutti di stucco, accettando di aiutare la sorellastra.

Mercoledì 20 agosto 2025

Ceyda si sta preparando per il suo finto matrimonio: si fa cucire l'abito da Enver ed invita Bahar. Intanto, Hatice contatta un avvocato per avviare le pratiche del divorzio consensuale. Il sarto ci rimarrà molto male, come Sirin. In seguito, quest'ultima viene rapita da Minur, il quale la minaccia dicendole che ucciderà uno dei suoi genitori, se non terrà la bocca chiusa riguardo Sarp. Bahar, invece, si sente sempre più fiacca, ed in più sta cercando di far riavvicinare la madre ed Ender. Poco dopo, la poverina riceve una terribile notizia: Sirin ha contratto l'epatite, dunque non potrà donarle il midollo fino a quando non sarà guarita. Hatice, però, le confida che potrebbe avere altri fratellastri.

Giovedì 21 agosto 2025

Levent informa Hatice del rapimento di Sirin, ma quest'ultima è già rincasata e nega tutto. Poi, il giovane le consegna una lettera di Sarp, il quale vuole notizie in merito alla morte di Bahar e dei figlioletti. Sirin, come imposto da Munir, gli risponde che sono tutti morti in un incendio. In un secondo momento, Enver, Ceyda e Yeliz fanno una sorpresa a Bahar, regalandole un elegante vestito cucito a mano; tuttavia, quando vedono i lividi che ha sparsi sul corpo a causa della malattia, i tre s'incupiscono.

Venerdì 22 agosto 2025

Bahar, Nisan, Doruk, Enver, Arif, Yeliz, Bersan, Musa e Yusuf si recano in un grande hotel, ospiti di Hikmet ed Umran, per festeggiare le nozze tra Ceyda e Peyami. Mentre si stanno preparando, la protagonista e le amiche si occupano del trucco e parrucco di Umran. I due, alla fine, si sposano. Intanto, Sirin sta confessando ad Hatice che Sarp è ancora vivo, e che sia lei che Enver sono sorvegliati con delle telecamere. La donna, poco a poco, se ne convince, e la figlia le chiede di tenere la bocca chiusa. Enver ed Arif, invece, cercano un regalo per il compleanno di Bahar, ed organizzano una festicciola per lei con l'aiuto di Yeliz e Ceyda. Per finire, Sirin scopre di avere l'ittero, e che quindi non potrà sottoporsi all'intervento finché non sarà completamente guarita.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

La forza di una donna
