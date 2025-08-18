TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 19 agosto 2025: Sirin lascia tutti a bocca aperta. Ecco perché
La forza di una donna Anticipazioni 19 agosto 2025: Sirin lascia tutti a bocca aperta. Ecco perché

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 19 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin sta per prendere una decisione che stupirà chiunque...

La forza di una donna Anticipazioni 19 agosto 2025: Sirin lascia tutti a bocca aperta. Ecco perché

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 agosto 2025 attorno alle 17:00, Hatice avvisa Jale: dovranno unire le forze per convincere Sirin a donare il midollo a Bahar. D'altra parte, quando prova a parlarle, tra di loro scoppia una violenta discussione. Intanto, Ceyda e Yeliz chiedono ad Enver di accompagnarle a scegliere l'abito nuziale per la prima, così potrà poi riprodurlo. Levent, invece, fa arrivare una busta a Sarp; dopodiché, il giovane viene invitato a cena da Hatice, che ha in mente un piano. Al contempo, Sirin sorprende tutti...

La forza di una donna: Hatice chiede aiuto a Julide...

Jale ha trovato un donatore di midollo compatibile: Bahar, affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica, ha una concreta possibilità di salvarsi. Così, la dottoressa ha dato la bella notizia ad Enver ed Hatice; poi, però, ha anche aggiunto che la donatrice in questione altri non era che Sirin. Allora, marito e moglie hanno iniziato a temere il peggio, ossia che la figlia, mossa da un profondo odio nei confronti della sorellastra, si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'intervento per il trapianto. Hatice, infatti, sta chiedendo a Jale di aiutarla a convincere Sirin a fare la cosa giusta, perché potrebbe davvero essercene bisogno. Dopodiché, quando prova a parlargliene, tra le due esplode un'accesa lite...

Ceyda chiede un favore ad Enver... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Ceyda non ha altra scelta: deve convolare a nozze con Peyami. Quando quest'ultimo è stato sul punto di morire per essersi preso una pallottola al posto di Hikmet, la bionda ha pensato d'inventarsi di avere una relazione amorosa con lui per allontanare i sospetti dal suo ex amante, chiaramente a rischio. Allora, il terribile Seyfullah ha imposto a Ceyda di sposarsi con Peyami, ed ora lei si vede costretta a procedere con i preparativi di questo finto matrimonio. Così, la cantante e Yeliz chiedono ad Enver si accompagnarle al negozio di abiti da sposa, in modo tale che possa memorizzare il modello prescelto per poi realizzarlo a mano...

Sirin stupisce tutti, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 19 agosto 2025 de La forza di una donna

Levent, su richiesta di Sirin, sta facendo recapitare a Sarp una busta contenente una sua foto. Infatti, da quando lo ha rivisto, e quindi da quando ha scoperto che è ancora vivo, la perfida riccia non riesce a pensare ad altro; allora, ha chiesto al suo unico amico di darle una mano a rintracciarlo. Dopodiché, Hatice invita Levent a cena a casa, sperando che in questo modo riuscirà a convincere Sirin a donare il midollo a Bahar. D'altra parte, la giovane sta per lasciare tutti di stucco, dichiarando di aver preso un'importante decisione: si sottoporrà all'intervento per il trapianto. Ma che cosa avrà in mente Sirin? Stavolta sarà sincera oppure fa tutto parte di un altro dei suoi diabolici piani?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

