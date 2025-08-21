La forza di una donna Anticipazioni 22 agosto 2025: Ceyda sposa Peyami, Sirin scopre di essere malata!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 22 agosto 2025 su Canale 5. Mentre Ceyda convola a nozze con Peyami, mentre Sirin viene a sapere di essere malata...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 22 agosto 2025 alle 17.00 circa, Bahar, Nisan, Doruk, Enver, Arif, Yeliz, Bersan, Musa e Yusuf si recano in un grande hotel dove avranno luogo le nozze tra Ceyda e Peyami. I due, alla fine, si sposano. Intanto, Sirin sta confessando ad Hatice che Sarp è ancora vivo, e che sia lei che Enver sono sorvegliati con delle telecamere. La figlia le chiede di mantenere il segreto, perché sono in pericolo. Enver ed Arif, invece, organizzano una festicciola per il compleanno di Bahar con l'aiuto di Yeliz e Ceyda. Per finire, Sirin viene a sapere di avere l'ittero, e che quindi non potrà sottoporsi all'intervento per il trapianto di midollo...

La forza di una donna: Ceyda e Peyami si sposano...

Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk insieme ad Enver, Arif, Yeliz, Bersan, Musa e Yusuf si stanno recando in un grande albergo, dove sono ospiti di Hikmet ed Umran: qui si terranno i grandi festeggiamenti per il finto matrimonio tra Ceyda e Peyami. Mentre si stanno preparando per l'evento, la protagonista e le sue amiche si fingono parrucchiere ed estetiste per occuparsi del trucco e del parrucco di Umran. Alla fine, la bionda ed il braccio destro di Hikmet convolano a nozze...

Sirin si apre con Hatice... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Dopo aver rivisto Sarp, scoprendo così che è ancora vivo e vegeto, Sirin è corsa a casa per chiamare Bahar, la quale, però, non ha voluto darle ascolto. Allora, la perfida riccia lo ha confessato ad Hatice, la quale ha immediatamente chiamato il suo psichiatra, molto preoccupata per le sua salute mentale. Ora, però, Sirin torna ad affrontare l'argomento con Hatice, che, nonostante fosse un po' titubante, alla fine decide di crederle. La giovane aggiunge anche che sia lei che Enver sono tenuti sotto stretta sorveglianza con delle telecamere: sono in pericolo, per cui la cosa migliore che può fare è tenere la bocca chiusa...

Sirin scopre di essere malata, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 22 agosto 2025 de La forza di una donna

Enver ed Arif si stanno dando da fare per rendere Bahar felice nel giorno del suo compleanno. I due, oltre a cercare il regalo perfetto, si stanno organizzando con Ceyda e Yeliz per mettere a punto una festicciola di tutto rispetto. Al contempo, Sirin viene a sapere che è malata. Jale la informa del fatto che dalle analisi a cui si è sottoposta è emerso che ha l'ittero; dunque, non potrà sottoporsi all'intervento per il trapianto del midollo finché non sarà del tutto guarita. Come reagirà la ragazza alla notizia? Si preoccuperà per se stessa oppure si compiacerà del fatto che non possa aiutare Bahar?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.