La forza di una donna Anticipazioni 20 agosto 2025: Sirin sequestrata e minacciata!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 20 agosto 2025 su Canale 5. Il temibile Minur rapisce e spaventa a morte Sirin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 20 agosto 2025 alle 17.00 circa, Ceyda sta continuando ad organizzare il suo finto matrimonio con Peyami. Intanto, Hatice contatta un avvocato per avviare le pratiche del divorzio consensuale, lasciando sconvolti sia Enver che Sirin. Dopodiché, quest'ultima viene rapita da Minur, il quale la minaccia dicendole che ucciderà uno dei suoi genitori, se non terrà la bocca chiusa riguardo Sarp. La protagonista, invece, si sente sempre più fiacca, ed in più sta cercando di far riavvicinare la madre ed Ender. In un secondo momento, Bahar riceve una brutta notizia: Sirin ha contratto l'epatite, quindi non potrà donarle il midollo al momento. Hatice, però, confida alla primogenita che potrebbe avere altri fratellastri...

La forza di una donna: Hatice chiede il divorzio ed Enver...

Ceyda sta per convolare a nozze con Peyami, con ha deciso Seyfullah. La bionda sa di non avere altra scelta, perché altrimenti potrebbe mettere in serio pericolo Hikmet. Seppur a malincuore, Ceyda sta procedendo con i preparativi del suo finto matrimonio, tanto che si fa cucire l'abito nuziale da Enver ed invita Bahar. Intanto, Hatice sta per lasciare tutti di stucco. Dopo aver avuto un'accesa lite con il marito, con il quale è persino arrivata a parlare di separazione, sta contattando un avvocato proprio per avviare le pratiche del divorzio. Enver non la prenderà per niente bene, così come Sirin, che non accetterà di buon grado l'idea della mamma...

Sirin viene rapita... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin sta per precipitare in un vero e proprio incubo. Da quando la perfida riccia ha rivisto Sarp, scoprendo che è ancora vivo e vegeto, non fa che pensare a lui, e non fa che ricevere delle terribili minacce. Adesso, queste minacce stanno per concretizzarsi. Sirin viene rapita da Minur, uno degli uomini al servizio di Suat, che ha un compito ben preciso, ossia spaventarla ancora di più. Infatti, Minur fa presente alla ragazza che, se non terrà la bocca chiusa, farà fuori uno dei suoi genitori. Sirin è in preda al panico, conscia di avere a fare con qualcuno che non scherza affatto...

Una brutta notizia per Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 20 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar si sente sempre più stanca a causa della sua grave malattia, e, come se non bastasse, ha anche altri problemi da provare a risolvere. Oltre a dover provare a mettere pace tra i piccoli Nisan e Doruk che bisticciano, la poverina sta anche provando a far riavvicinare Enver ed Hatice, dispiaciuta al pensiero che vogliano davvero divorziare. In un secondo momento, Bahar riceve una brutta notizia da parte di Jale: Sirin ha contratto l'epatite, dunque, fino a quando non sarà guarita completamente, non potrà sottoporsi all'intervento per il trapianto del midollo. Allora, interviene la madre, che le fa una confidenza sconvolgente. Hatice confessa alla primogenita che potrebbe avere altri fratellastri a cui rivolgersi, visto che suo padre aveva un'amante...

