TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?

Francesca Simone

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 agosto 2025 su Canale 5. Bahar viene a sapere che la donatrice di midollo è Sirin. Che cosa sceglierà di fare a questo punto?

La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 18 agosto 2025 alle 17.00 circa, Enver ed Hatice dicono a Bahar che hanno trovato un donatore di midollo compatibile. La poverina, entusiasta, chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare. Tuttavia, quando scopre che la donatrice è Sirin, perde improvvisamente il sorriso. Sia Arif che Ceyda hanno paura che Bahar possa rifiutarsi; lei, però, conscia di non avere alternative, se vuole salvarsi, si vede costretta ad accettare...

La forza di una donna: Jale dà una bella notizia ad Enver ed Hatice...

Jale ha convocato Enver ed Hatice perché aveva qualcosa di davvero molto importante da comunicare loro. Infatti, la dottoressa ha finalmente trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo che potrebbe salvare la vita a Bahar, affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica. I due hanno accolto con gioia la bella notizia, anche se poco dopo il loro umore è cambiato drasticamente, visto che Jale ha precisato che la donatrice in questione altri non è che Sirin. Infatti, Enver ed Hatice sanno bene che entrambe potrebbero fare storie e, di conseguenza, mandare tutto all'aria...

Bahar è contenta, ma... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver ed Hatice, che hanno appena avuto una violenta discussione davanti all'ospedale e sembrano sul punto di divorziare, hanno deciso di provare a mettere da parte almeno per un momento i loro dissapori per parlare con Bahar. Marito e moglie devono far sapere alla poverina che, fortunatamente, è stato trovato un donatore di midollo compatibile, e che quindi lei ha una possibilità concreta di salvarsi. Bahar è incredula, tanto che, piangendo di gioia, chiama immediatamente Ceyda e Yeliz per festeggiare con loro...

Bahar scopre che la donatrice è Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar è contenta e sollevata al tempo stesso, pensando che presto potrà sottoporsi all'intervento che potrebbe salvarle la vita. Tuttavia, la ragazza sta per fare una scoperta che ribalterà le carte in tavola: la donatrice altri non è che Sirin. Sconvolta, si allontana per fare due passi con Arif e Ceyda, i quali temono che Bahar possa arrivare a rifiutare il midollo della sorellastra, visti tutto quello che è accaduto tra di loro. Lei, invece, li sorprenderà. Bahar sa bene di dover mettere da parte l'orgoglio, se vuole continuare a vivere; pertanto, informa Enver che accetterà il midollo di Sirin...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Andrea Damante ed Elisa Visari, nessuna crisi all’orizzonte per la coppia in dolce attesa
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari, nessuna crisi all’orizzonte per la coppia in dolce attesa
La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale, per Petra è uno scandalo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale, per Petra è uno scandalo!
Temptation Island: a settembre uno speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione
news VIP Temptation Island: a settembre uno speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione
Can Yaman, ecco tutti i prossimi impegni dell’attore turco più amato
news VIP Can Yaman, ecco tutti i prossimi impegni dell’attore turco più amato
If you Love Anticipazioni 18 agosto 2025: Leyla tra due fuochi, per lei si mette male!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 18 agosto 2025: Leyla tra due fuochi, per lei si mette male!
Forbidden Fruit Anticipazioni 18 agosto 2025: Ender si allea con Kemal, Zeynep lascia Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 18 agosto 2025: Ender si allea con Kemal, Zeynep lascia Alihan!
Amici 24, Nicolò Filippucci: "Lei è sempre stata la mia ancora di salvezza. Il mio obiettivo era quello di..."
news VIP Amici 24, Nicolò Filippucci: "Lei è sempre stata la mia ancora di salvezza. Il mio obiettivo era quello di..."
Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2025, replica: Finn sconvolge Steffy, Thomas è un assassino!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2025, replica: Finn sconvolge Steffy, Thomas è un assassino!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV