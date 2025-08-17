La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 agosto 2025 su Canale 5. Bahar viene a sapere che la donatrice di midollo è Sirin. Che cosa sceglierà di fare a questo punto?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 18 agosto 2025 alle 17.00 circa, Enver ed Hatice dicono a Bahar che hanno trovato un donatore di midollo compatibile. La poverina, entusiasta, chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare. Tuttavia, quando scopre che la donatrice è Sirin, perde improvvisamente il sorriso. Sia Arif che Ceyda hanno paura che Bahar possa rifiutarsi; lei, però, conscia di non avere alternative, se vuole salvarsi, si vede costretta ad accettare...

La forza di una donna: Jale dà una bella notizia ad Enver ed Hatice...

Jale ha convocato Enver ed Hatice perché aveva qualcosa di davvero molto importante da comunicare loro. Infatti, la dottoressa ha finalmente trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo che potrebbe salvare la vita a Bahar, affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica. I due hanno accolto con gioia la bella notizia, anche se poco dopo il loro umore è cambiato drasticamente, visto che Jale ha precisato che la donatrice in questione altri non è che Sirin. Infatti, Enver ed Hatice sanno bene che entrambe potrebbero fare storie e, di conseguenza, mandare tutto all'aria...

Bahar è contenta, ma... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver ed Hatice, che hanno appena avuto una violenta discussione davanti all'ospedale e sembrano sul punto di divorziare, hanno deciso di provare a mettere da parte almeno per un momento i loro dissapori per parlare con Bahar. Marito e moglie devono far sapere alla poverina che, fortunatamente, è stato trovato un donatore di midollo compatibile, e che quindi lei ha una possibilità concreta di salvarsi. Bahar è incredula, tanto che, piangendo di gioia, chiama immediatamente Ceyda e Yeliz per festeggiare con loro...

Bahar scopre che la donatrice è Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar è contenta e sollevata al tempo stesso, pensando che presto potrà sottoporsi all'intervento che potrebbe salvarle la vita. Tuttavia, la ragazza sta per fare una scoperta che ribalterà le carte in tavola: la donatrice altri non è che Sirin. Sconvolta, si allontana per fare due passi con Arif e Ceyda, i quali temono che Bahar possa arrivare a rifiutare il midollo della sorellastra, visti tutto quello che è accaduto tra di loro. Lei, invece, li sorprenderà. Bahar sa bene di dover mettere da parte l'orgoglio, se vuole continuare a vivere; pertanto, informa Enver che accetterà il midollo di Sirin...

