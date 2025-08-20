La forza di una donna Anticipazioni 21 agosto 2025: Sarp nuovamente ingannato da Sirin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 21 agosto 2025 su Canale 5

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 agosto 2025 attorno alle 17:00, Levent informa Hatice del rapimento di Sirin, ma quest'ultima nega tutto. In seguito, il giovane le consegna una lettera di Sarp, il qualche vuole notizie in merito alla morte di Bahar e dei figlioletti. Sirin, come imposto da Munir, gli risponde mentendogli spudoratamente. Successivamente, Enver, Ceyda e Yeliz fanno una sorpresa a Bahar, facendole un bel regalo; tuttavia, quando vedono i lividi che ha sparsi sul corpo, i tre s'intristiscono...

La forza di una donna: Sirin nega di essere stata rapita...

Sirin ha vissuto un incubo ad occhi aperti. La perfida riccia è stata rapita da Minur, uno degli uomini al servizio di Suat, che aveva un compito ben preciso, ossia spaventarla a morte. Infatti, Minur ha fatto presente a Sirin che, se non terrà la bocca chiusa, farà fuori uno dei suoi genitori. La perfida riccia, in preda al panico perché ben consapevole di avere a che fare con qualcuno che non scherza affatto, gli ha dato la sua parola. A questo punto, Levent, molto preoccupato per Sirin, sta mettendo Hatice al corrente del sequestro; lei, però, è già rincasata e nega fermamente tutto...

Sirin mente a Sarp... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Levent deve consegnare a Sirin una lettera che gli ha dato Sarp. Lei la apre con le mani tremanti. All'interno della missiva in questione, l'uomo torna a porle la domanda che le aveva già fatto quando si erano rivisti e l'aveva portata al cimitero, ossia che fine abbiano fatto Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Sirin sa di non avere altra scelta; come le ha imposto il temibile Minur, deve mentirgli, e così gli risponde che i tre hanno perso la vita in un incendio...

Tutti in ansia per Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 21 agosto 2025 de La forza di una donna

Enver, Ceyda e Yeliz vogliono provare a far sorridere Bahar. Quest'ultima è sempre più fiaccata dalla malattia, ed ora anche particolarmente affranta perché Jale le ha detto che Sirin ha contratto l'epatite: non potrà sottoporsi all'intervento per il trapianto fino a quando non sarà completamente guarita. Così, il patrigno e le sue amiche la stanno per sorprendere con un meraviglioso abito elegante che le ha appositamente realizzato Enver. Purtroppo, nel momento in cui i tre vedranno il corpo di Bahar ricoperto dai lividi, s'incupiranno...

