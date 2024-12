Il Patriarca 2: l'Ultima Puntata va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, 20 dicembre 2024, si conclude la seconda stagione de Il Patriarca. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio finale della Fiction con Claudio Amendola.

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, si conclude la seconda stagione de Il Patriarca. L’ultima puntata della Fiction con Claudio Amendola, ci aspetta alle ore 21.40 su Canale5. Scopriremo finalmente quale sarà il destino di Nemo Bandera e della sua famiglia e conosceremo anche chi avrà il totale controllo della Deep Sea. Ma soprattutto i segreti tenuti a lungo nascosti sino a ora verranno alla luce… ma a che prezzo? Scopriamo insieme le anticipazioni dell’ultimo episodio in arrivo oggi.

Il Patriarca 2: dove eravamo rimasti

Nella quinta puntata de Il Patriarca 2, molti segreti sono venuti allo scoperto. Lara ha ringraziato Mario per essere corso in suo soccorso ed essersi persino beccato una pallottola per lei. Il ragazzo ha deciso di confessarle di non amare Nina, di non averla mai amata e di aver sbagliato a sposarla. Peccato che la giovane Bandera senta tutto. Sconvolta da quanto scoperto, la figlia di Nemo - dopo una dura discussione con il marito - ha deciso di tornare da Daniel e di riprovare a costruire un rapporto con lui, l’unico ad aver provato ad aprirle gli occhi. Il giovane Morabito le ha però chiesto di non illuderlo e di non farlo più soffrire; e questa promessa Nina è pronta a mantenerla.

Serena e Monica hanno deciso di non darsi più battaglia e di lasciare che siano in guerra solo i loro mariti mentre Nemo ha informato la sua famiglia che la malattia sta progredendo ed è arrivata al secondo stadio. Per fermarla ha deciso di cominciare una cura sperimentale e ha chiamato un’infermiera che si occuperà di somministrargliela quotidianamente. Il Bandera ha poi fatto una dichiarazione alla moglie, rivelandole di essere innamorato solo e soltanto di lei e di considerarla l’amore della sua vita.

Il Patriarca 2: ecco cosa succederà nell’Ultima Puntata in onda Stasera su Canale5

Scopriamo insieme cosa succederà nell’ultima puntata de Il Patriarca 2, in onda questa sera – 20 dicembre 2024 – in prima serata su Canale5.

Nell’ultima puntata della Fiction, vedremo Nina contesa tra Daniel e Mario, che però continua a confermare di avere dei forti sentimenti per Lara. Raoul e Nemo cercando avere appoggi in Calabria per poter sferrare il colpo definitivo all’avversario, liberandosi del tutto di lui. Elisa scopre come è morto veramente il padre di Mario e questa verità finisce per creare grossi problemi a casa Bandera. La famiglia rischia di sgretolarsi anche per un altro segreto, quello legato alla morte di Carlo.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.