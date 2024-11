Il Patriarca: la Seconda Stagione al via Stasera su Canale 5. Ecco tutte le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Claudio Amendola torna nei panni di Nemo Bandera per la seconda stagione della Fiction Il Patriarca. Molti nodi devono ancora essere sciolti e tanti nemici ancora da sconfiggere. Ma cosa succederà nelle nuove puntate in arrivo stasera su Canale5? Scopriamo tutte le Anticipazioni.

Questa sera, venerdì 15 novembre 2024, parte la seconda stagione de Il Patriarca. La Fiction con Claudio Amendola nei panni del trafficante Nemo Bandera torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5 con nuovi e appassionanti episodi, che sveleranno intrighi, segreti e verità ancora oscure, lasciate sospese nella prima stagione. Ma cosa succederà nel corso delle puntate?

Il Patriarca: la Seconda Stagione va in onda da Stasera su Canale5

Claudio Amendola torna nei panni dell’imprenditore Nemo Bandera. Nella nuova stagione, in partenza da stasera – venerdì 15 novembre 2024 – su Canale5, si riparte dalla tragica morte di Carlo. Nemo, dopo aver affrontato questo terribile lutto, sembra essersi ripreso. Al suo fianco ha sempre sua moglie Serena, a cui ha affidato l’azienda Ittica Deep Sea e Mario, l’avvocato di famiglia, appena diventato il marito di sua figlia Nina. Tutti sembrano aver trovato un nuovo equilibrio ma segreti e bugie serpeggiano ancora tra di loro. Nemo infatti ignora che l’assassino di suo figlio Carlo è accanto a lui ed è Mario, il suo braccio destro.

Nella seconda stagione, Nemo ha però dalla sua parte anche Lara, la figlia avuta da una recente e appassionata relazione. La ragazza è entrata a fare parte, ufficialmente, della famiglia. La sua presenza sarà però motivo di ulteriori tensioni. Nei nuovi episodi in partenza questa sera, i Bandera dovranno guardarsi le spalle da un nuovo nemico. Arriverà infatti Raoul Morabito, vecchia conoscenza di Nemo e ora suo più grande rivale. L’uomo torna a Levante per prendersi la sua vendetta e pure il controllo della città. La resa dei conti tra Raoul e Nemo sarà il fulcro di questa nuova stagione ma Bandera dovrà combattere ancora con la sua malattia, l’Alzheimer, che oltre a cancellargli alcuni ricordi, lo costringe a fare i conti con le sue scelte. Possibile che quello che ha costruito non fosse davvero quello che voleva e non volesse diventare il Patriarca?

La seconda stagione de Il Patriarca sarà emozionante, piena di colpi di scena e tradimenti. Le verità verranno alla luce e a che prezzo?

Il Patriarca 2: Ecco chi sono i Nuovi Personaggi

Nella seconda stagione de Il Patriarca avremo diverse new entry, che si aggiungeranno al cast già presente nella prima stagione. Vediamolo tutti e scopriamo, con una breve descrizione, chi arriverà nei nuovi episodi:

I personaggi presenti anche nella prima stagione

Nella seconda stagione de Il Patriarca rivedremo:

I nuovi personaggi

Scopriamo insieme chi saranno i nuovi personaggi in arrivo nella Seconda Stagione de Il Patriarca

Federico Dordei è Raoul Morabito : sarà l’antagonista principale della seconda stagione . Raoul e Nemo si conoscono da anni e lavoravano come contrabbandieri a Levante. Quando Raoul cercò di prendere il controllo di Levante e di spodestare Nemo, insieme a Tony, il padre di Mario, Bandera riuscì a fermarlo, uccidendo Tony e costringendo il suo rivale all’esilio. Per Raoul è quindi arrivato il tempo di tornare e di riprendersi quello che gli è stato sottratto . Per farlo è disposto a tutto. Oltre a manovrare Monica per avere il controllo della Deep Sea, riesce a ottenere un’alleanza con Elisa , da poco diventata sindaco, alla ricerca pure lei di vendetta contro Mario;

è : sarà della . Raoul e Nemo si conoscono da anni e lavoravano come contrabbandieri a Levante. Quando Raoul cercò di prendere il controllo di Levante e di spodestare Nemo, insieme a Tony, il padre di Mario, Bandera riuscì a fermarlo, uccidendo Tony e costringendo il suo rivale all’esilio. Per Raoul è quindi arrivato il tempo di tornare e di . Per farlo è disposto a tutto. Oltre a per avere il controllo della Deep Sea, riesce a ottenere , da poco diventata sindaco, alla ricerca pure lei di vendetta contro Mario; Giorgio Belli è Daniel Morabito : è il figlio di Raoul e intorno a lui si creerà una storyline sentimentale. Daniel è cresciuto nella ricchezza ma lontano dalle attività losche di suo padre. All’inizio della stagione, Raoul lo chiama per chiedergli di raggiungerlo. Nonostante sappia che suo figlio non vuole avere nulla a che fare con il crimine , Morabito tenta di convincerlo a prendere il suo posto nell’attività di famiglia. Il ragazzo conosce Nina e tra i due scoppia la scintilla ;

è : è e intorno a lui si creerà una storyline sentimentale. Daniel è cresciuto nella ricchezza ma lontano dalle attività losche di suo padre. All’inizio della stagione, Raoul lo chiama per chiedergli di raggiungerlo. Nonostante sappia che suo figlio con , Morabito tenta di convincerlo a prendere il suo posto nell’attività di famiglia. Il ragazzo e tra i due ; Claudia Vismara è Chiara Marziale: è il nuovo commissario incaricato di indagare sui crimini di Levante. Si rivela una donna forte e integerrima ma soprattutto in netto contrasto con Monterosso, di cui non apprezza i metodi poco ortodossi. Nel corso della stagione si lascerà però andare e tra lei e Alice nascerà qualcosa.

Il Patriarca 2, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella prima puntata in onda oggi

Nella prima puntata de Il Patriarca 2, in onda questa sera - 15 novembre 2024 - Nemo cercherà di riprendersi dalla morte di Carlo. Bandera deve affrontare un dolore mai provato prima ma sembra riuscire a farvi fronte. Sente infatti crescente il desiderio di riprendere in mano la sua vita e quella della sua famiglia, nonostante l’avanzare galoppante della sua malattia, l’Alzheimer. Al suo fianco ci sono sempre Serena e Mario, il vero responsabile della morte di Carlo. Nemo ignora che il suo braccio destro sia l’uomo che ha ucciso suo figlio e per il momento si limita a controllare le azioni della figlia Nina, che durante la cerimonia di nozze ha cambiato le carte in tavola e ha scelto la comunione di beni con suo marito.

A casa Bandera ha fatto il suo ingresso anche Lara. La presenza della ragazza nella famiglia, desta qualche preoccupazione ma Nemo non vuole più starle lontano. A Levante intanto fa ritorno Raoul Morabito, una vecchia conoscenza di Bandera, che capisce subito che tra lui e il suo vecchio “collega” sarà scontro.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.