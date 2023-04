Il Patriarca: la nuova Fiction con Claudio Amendola al via da Stasera su Canale5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento del venerdì su Canale5. Da stasera parte la Fiction, Il Patriarca, con Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che si troverà ad affrontare un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova serie e della prima puntata in onda oggi.

Parte stasera - venerdì 14 aprile 2023 - Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, andrà in onda su Canale5 ogni venerdì alle ore 21.45. Tutti gli episodi - dodici in totale - saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme tutto sul nuovo appuntamento Mediaset del venerdì sera e le Anticipazioni della Prima Puntata di oggi:



Il Patriarca: la Trama della nuova Serie TV con Claudio Amendola in onda da stasera su Canale5

Un nuovo e avvincente appuntamento ci aspetta nei venerdì sera di Canale5. Da oggi parte Il Patriarca, con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese. La Serie TV è una vera e propria saga famigliare, piena di colpi di scena. Nelle sue sei puntate – divise in due episodi ciascuna – conosceremo Nemo Bandera (Amendola), astuto e intraprendente uomo d'affari che ha reso la sua azienda, la Deep Sea, una tra le più importanti in tutta la Puglia. Il successo di Bandera non è dovuto interamente al suo fiuto per gli affari e alla sua abilità di farli fruttare ma deve molto anche ai traffici illeciti, che hanno base nel porto di Levante, la sua città. Nemo ha saldamente in mano la situazione ma le cose cambiano quanto gli viene diagnosticata una malattia invalidante, che lo porterà lentamente nel baratro: l'Alzheimer. L'unico a essere al corrente di questa triste realtà, che presto lo porterà a dover lasciare il suo lavoro, è il suo amico Ferro. Nè Serena, sua moglie, né i suoi figli Nina e Carlo, devono saperlo e a loro viene detto solo che Nemo ha deciso di ritirarsi dagli affari e di aver deciso di scegliere il suo erede. Purtroppo, la scelta del successore diventa molto presto una vera e propria guerra. A contendersi l'ambito titolo c'è Mario, l'affascinante e spregiudicato avvocato della Deep Sea, figlioccio di Bandera, che si aspetta che la scelta ricada su di lui. L'avvocato rimane però a bocca asciutta quando scopre che il suo padrino ha deciso di lasciare tutto a uno dei suoi tre figli, anche se nessuno di loro ha l'esperienza e il carattere giusto. Tre figli... sì perché Nemo, prima di sposarsi, ha dato alla luce Lara, ribelle e volitiva giovane donna, con cui non ha mai avuto un grande rapporto ma che spera possa riavvicinarsi a lui dopo tanti anni di assenza e prima che sia troppo tardi. I traffici illeciti in cui è coinvolto portano due altri personaggi a disturbare la già complicata vita del protagonista. L'ispettore Monterosso e il boss locale, il Tigre, decidono di dargli addosso, proprio ora che vuole ritirarsi.

La serie Il Patriarca - il remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso – per la regia dello stesso Claudio Amendola, è una storia di famiglia, in cui vengono raccontati tutti insieme sia i giochi di potere, sia i compromessi, sia i legami famigliari che di amore, che muoveranno – lo vedremo – tutti i personaggi.

Il Patriarca: le Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi su Canale5

Nemo Bandera è un uomo potente e un chiacchierato imprenditore della città di Levante. La sua vita viene sconvolta dalla scoperta di una terribile malattia, che presto lo renderà incapace di agire come desidera. Nemo decide di non dire nulla alla sua famiglia ma di comunicare di aver scelto di ritirarsi dagli affari e di volere che uno dei suoi figli diventi il suo erede. Mario, il suo figlioccio nonché braccio destro, ci rimane molto male. Era infatti convinto di essere lui la scelta di Nemo. Il Bandera ha però un'altra figlia, Lara, nata dal suo primo amore con Ada, ora in coma irreversibile. I problemi non sono finiti qui. Il Tigre, il boss locale, lo deruba di un importante carico e, come se non bastasse, in città arriva l'incorruttibile ispettore Monterosso.

Il Patriarca Anticipazioni: conosciamo i Personaggi e il Cast della Nuova Fiction in onda su Canale5

Nemo Bandera , interpretato da Claudio Amendola , è considerato il Patriarca di Levante . Forte, carismatico, abituato ad avere quello che vuole, per farsi strada nella vita e per raggiungere il potere ha dovuto lottare con ogni mezzo, anche illegale. Sposato con Serena , a cui è legato molto, e padre di Nina e Carlo , non ha mai dimenticato il suo primo amore , Ada , che purtroppo giace su un letto di ospedale in coma irreversibile. Da lei ha avuto Lara , che però è sempre stata tenuta lontana dalla sua nuova famiglia . La sua vita viene scossa totalmente dalla scoperta di una malattia invalidante , che non gli lascerà scampo;

, interpretato da , è considerato . Forte, carismatico, abituato ad avere quello che vuole, per farsi strada nella vita e per raggiungere il potere ha dovuto lottare con ogni mezzo, anche illegale. , a cui è legato molto, e , non ha , , che purtroppo giace su un letto di ospedale in coma irreversibile. Da lei , che però è sempre stata . La totalmente dalla scoperta di una , che non gli lascerà scampo; Serena Bandera , interpretata da Antonia Liskova , è la moglie di Nemo . Donna elegante e sicura di sé, è lei ad aver portato in dote al marito la Deep Sea, l'azienda di suo padre. Per questo motivo è rispettata e amata da tutti, così come lei ama ancora profondamente il marito . Quando scopre che Nemo ha deciso di ritirarsi, fa di tutto perché uno dei suoi figli si riveli all'altezza;

, interpretata da , è la . Donna elegante e sicura di sé, è lei ad aver portato in dote al marito la Deep Sea, l'azienda di suo padre. Per questo motivo è rispettata e amata da tutti, così come lei . Quando scopre che Nemo ha deciso di ritirarsi, fa di tutto perché uno dei suoi figli si riveli all'altezza; Lara , interpretata da Neva Leoni , è la primogenita di Nemo , nata dalla relazione con Ada. Tra lei e il padre c'è una questione ancora aperta . La ragazza non perdona il papà per aver abbandonato lei e sua madre e a causa di questo risentimento, non riesce ad avere paura de Il Patriarca. Testarda e volitiva, non sembra però essere interessata a guidare la Deep Sea ma si occupa di seguire un'associazione di volontari, che si occupa di giovani emarginati;

, interpretata da , è la , nata dalla relazione con Ada. c'è una . La ragazza e a causa di questo risentimento, non riesce ad avere paura de Il Patriarca. Testarda e volitiva, però essere ma si occupa di seguire un'associazione di volontari, che si occupa di giovani emarginati; Mario Rizzi , interpretato da Raniero Monaco di Lapio , è l' avvocato della famiglia Bandera . Mario è un uomo affascinante e molto legato a Nemo, che considera una figura paterna dopo la morte del suo vero padre. Il ragazzo è riuscito a studiare grazie all'aiuto del Patriarca e per questo motivo è diventato uno dei suoi più fedeli collaboratori , abile a risolvere i problemi più intricati con gli affari illeciti. Lui e la sua fidanzata Elisa , ugualmente ambiziosa, hanno stretto il patto di mettersi al comando della Deep Sea ma la scelta del suo padrino lo spiazza totalmente;

, interpretato da , è l' . Mario è un uomo affascinante e molto legato a Nemo, che considera una figura paterna dopo la morte del suo vero padre. Il ragazzo e per questo motivo è diventato , abile a risolvere i problemi più intricati con gli affari illeciti. , ugualmente ambiziosa, hanno stretto il ma la scelta del suo padrino lo spiazza totalmente; Ferro , interpretato da Michele De Virgilio , è il braccio destro di Nemo ma soprattutto è il suo amico più caro e fedele . È per questo che è l'unico a sapere della malattia del Bandera e si dichiara disposto a tutto pur di aiutarlo anche a rischiare la sua vita. I suoi modi sono spesso duri e spietati;

, interpretato da , è il ma soprattutto è il . È per questo che è e si dichiara disposto a tutto pur di aiutarlo anche a rischiare la sua vita. I suoi modi sono spesso duri e spietati; Nina Bandera , interpretata da Giulia Schiavo , è la figlia ventiquattrenne di Nemo e Serena. È una ragazza molto affascinante, consapevole del suo potere seduttivo. Tornata da poco da Parigi, vuole aprire una galleria d'arte in Puglia e non ci rinuncia neanche quando suo padre la mette in competizione con suo fratello minore. Mario, deciso a giocarsi ogni carta per ottenere una vittoria, la prende di mira e la ricopre di attenzioni, non disinteressate, che la porteranno a cambiare idea sulle sue vere volontà;

, interpretata da , è la e Serena. È una ragazza molto affascinante, consapevole del suo potere seduttivo. Tornata da poco da Parigi, e non ci rinuncia neanche quando suo padre la mette in competizione con suo fratello minore. Mario, deciso a giocarsi ogni carta per ottenere una vittoria, la prende di mira e la ricopre di attenzioni, non disinteressate, che la porteranno a cambiare idea sulle sue vere volontà; Carlo Bandera , interpretato da Carmine Buschini , è il figlio più piccolo di Nemo e Serena. Sembra essere il più sensibile della famiglia . La sua insicurezza lo porta a fare uso di droghe e a trovarsi, per questo, in conflitto con il padre. Il suo compagno Alessandro è l'unico che riesce a rasserenarlo ma il suo aiuto potrebbe non essere sufficiente quando Nemo gli comunica di averlo messo in competizione con sua sorella , potrebbe crollare definitivamente ;

, interpretato da , è il e Serena. Sembra essere . La sua insicurezza lo porta a fare e a trovarsi, per questo, in conflitto con il padre. Il suo compagno Alessandro è l'unico che riesce a rasserenarlo ma il suo aiuto potrebbe non essere sufficiente quando Nemo gli comunica di averlo messo in , potrebbe ; Elisa , interpretata da Giulia Bevilacqua , è la spregiudicata fidanzata di Mario . Anche lei è un avvocato e con il suo fidanzato ha stretto un patto. La scelta di Nemo di escludere Mario dalla corsa all'eredità della Deep Sea la spinge a rivedere i suoi piani e a tentare la carriera in politica, candidandosi a sindaco di Levante;

, interpretata da , è la . Anche lei è un avvocato e con il suo fidanzato ha stretto un patto. La scelta di Nemo di escludere Mario dalla corsa all'eredità della Deep Sea la spinge a rivedere i suoi piani e a tentare la carriera in politica, candidandosi a sindaco di Levante; Monterosso , interpretato da Primo Reggiani , è un ispettore di Polizia tornato a Levante con l' obiettivo di incastrare Nemo . Onesto e incorruttibile, rischia di far diventare il suo caso , una vera e propria ossessione e a portarlo a compiere qualche azione illecita;

, interpretato da , è un tornato a Levante con l' . Onesto e incorruttibile, rischia di , una e a portarlo a compiere qualche azione illecita; Tigre, interpretato da Antonio De Matteo, è il boss rivale di Nemo. Uscito dal carcere da poco, ha deciso di affrontare Il Patriarca e di prendere il suo posto. Violento e impulsivo, deve il suo poter al padre mentre la madre, con cui ancora vive, cerca in ogni modo di calmarlo.

E ancora:

Malcom , interpretato da Carlo Calderone , il consulente finanziario di Nemo con cui Lara riesce a instaurare subito un rapporto . Dietro l'aria da bravo ragazzo nasconde però un segreto ;

, interpretato da , il con cui . Dietro l'aria da bravo ragazzo ; Alice Florio , interpretata da Cecilia Napoli , è la collega di Monterosso . Precisa e scrupolosa capisce fin da subito che l'ossessione di Monterosso per Nemo, potrebbe diventare pericolosa;

, interpretata da , è la . Precisa e scrupolosa capisce fin da subito che l'ossessione di Monterosso per Nemo, potrebbe diventare pericolosa; Buscemi , interpretato da Geno Diana , un ex ispettore di Polizia e il padre di Monterosso . All'insaputa del figlio è stato corrotto da Nemo che gli ha chiesto di fare in modo che nessun giudice dia il consenso per l'eutanasia di Ada.

, interpretato da , un . All'insaputa del figlio è stato che gli ha chiesto di fare in modo che nessun giudice dia il consenso per l'eutanasia di Ada. Freddy , interpretato da Marius Bizau , è il braccio destro del Tigre . Violento, spietato e ambizioso non si ferma davanti a nulla. Il suo obiettivo è scalare la gerarchia criminale di Levante ;

, interpretato da , è il . Violento, spietato e ambizioso non si ferma davanti a nulla. Il suo obiettivo è ; Monica, interpretata da Alice Torriani, è la sorella facoltosa di Serena, che corre in suo aiuto quando il marito comincia ad avere difficoltà finanziarie. Le sue intenzioni non sono però del tutto disinteressate.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.45 su Canale5.