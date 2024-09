Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 settembre 2024 - Adelaide si sente pronta a presentare ufficialmente Odile come sua figlia. La ragazza però non sarà per nulla entusiasta e troverà il coraggio di dire alla contessa di sentirsi a disagio nel considerarla come sua madre. Intanto Marcello vorrebbe cimentarsi con l’Alta Moda e creare una collezione targata Paradiso. Roberto è però molto scettico e Matteo crede che questa operazione sia troppo rischiosa. Armando nota un particolare in Enrico e comincia a sospettare di lui. Il nuovo magazziniere intanto fa un inaspettato gesto in favore di Marta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 settembre 2024 - Roberto passerà all’azione contro Lara. Ferri sarà pronto a manipolare la Martinelli per farle cambiare la sua deposizione. Il manager non si farà scrupolo di usare ogni tipo di arma in suo possesso per riuscire nel suo intento. Intanto Niko sta per salutare Valeria, di ritorno a casa sua. Il legame tra i due ragazzi sarà sempre più stretto e la cosa non piacerà a Renato, che si sentirà escluso da tutto. Mariella spererà di trovare un minimo di pace e serenità frequentando la palestra dove l’ha trascinata Bice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

