Un Posto al Sole Anticipazioni 20 settembre 2024: Ferri pronto a manipolare Lara!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 settembre 2024 su Rai3, alle ore 20.50, Roberto passerà all’azione contro Lara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri sarà pronto a manipolare la Martinelli per farle cambiare la sua deposizione. Il manager non si farà scrupolo di usare ogni tipo di arma in suo possesso per riuscire nel suo intento. Intanto Niko sta per salutare Valeria, di ritorno a casa sua. Il legame tra i due ragazzi sarà sempre più stretto e la cosa non piacerà a Renato, che si sentirà escluso da tutto. Mariella spererà di trovare un minimo di pace e serenità frequentando la palestra dove l’ha trascinata Bice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto a manipolare Lara

Diego ha combinato un disastro e ha messo Ida ancora più in difficoltà. La situazione potrebbe volgere a favore di Roberto, che penserà di giocarsi le sue ultime carte per arrivare al suo obiettivo. Ferri desidera ardentemente che Lara cambi la sua deposizione e che finalmente si schieri a suo favore. Del resto, a creare tutto questo impiccio è stata lei con le sue bugie e ora deve rimediare. Il manager sfodererà tutta la sua arte di persuasione e cercherà di manipolare la Martinelli. Ci riuscirà? Il processo finirà per dargli quello che da tempo chiede e a mettere la Kovalenko ko?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Valeria torna a casa. Renato potrà respirare?

Renato non ha gradito l’arrivo di Valeria a Palazzo Palladini. La ragazza è riuscita a convincere Niko ad allontanarsi da lui e a impedirgli di mettere il becco nelle faccende personali del figlio. Il marito di Giulia ha sofferto soprattutto per essere stato escluso dall’educazione di Jimmy, di cui si è sempre occupato, sin da quando il bambino era piccolo. Arriverà però il momento di salutare Valeria e il Poggi senior potrà finalmente respirare. Peccato però che il rapporto tra la ragazza e il suo fidanzato sia diventato sempre più stretto e complice. Questo non presagisce nulla di buono!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella cerca di riprendere in mano la sua vita

Bice ha convinto Mariella a iscriversi in palestra. L’Altieri ha accettato la proposta dell’amica, con l’idea di distrarsi e magari, perché no, recuperare quella serenità che le manca da tempo. L’attività sportiva potrebbe davvero aiutarla a non pensare ai problemi familiari che sta affrontando e che hanno portato Guido a lasciarla e a cominciare una relazione con Claudia. Mariella riuscirà davvero a riprendere in mano la sua vita?

