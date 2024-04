Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 aprile 2024 - Alfredo e Clara – grazie al documento fornito da Perico – riusciranno a escogitare un piano per salvare la carriera ciclistica della Boscolo e tutto sembrerà andare per il meglio. Intanto Marta e Vittorio, dopo il loro bacio, cercheranno di chiarire cosa è successo tra loro ma per il Conti sarà molto difficile comprendere cosa l’abbia spinto a tradire Matilde. Tancredi invece, venuto a sapere del riavvicinamento tra sua cugina e l’ex compagno, ne approfitterà per riconquistare Matilde. Purtroppo però il vizio del Di Sant’Erasmo di fare le cose sporche, lo porterà a fare qualcosa che potrebbe ferire qualcuno molto più di quanto ci si debba aspettare. Crespi farà a Irene una proposta di lavoro molto allettante mentre Marcello sarà in partenza per Francoforte dove firmerà il suo contratto con Hofer e consegnerà la vittoria a Umberto, senza nemmeno saperlo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 aprile 2024 - Rossella finirà per mettere Silvia e Giancarlo in forte imbarazzo, senza volerlo. La ragazza farà qualcosa che scatenerà la tensione tra sua madre e il suo compagno. Ross non può certo sapere che la sua mamma si sia riavvicinata a Michele e che tutto questo creato una grande confusione nella mente della Graziani. Intanto anche per Clara ed Eduardo saranno momenti concitati. I due dovranno trovare il giusto equilibrio tra le novità che hanno sconvolto la loro vita. Da una parte c’è infatti l’arrivo di un figlio mentre dall’altra la decisione di Sabbiese di collaborare con la giustizia. Niko invece riceverà una visita a sorpresa che stravolgerà tutti i suoi impegni. Per il Poggi le cose si complicheranno quando si troverà davanti a una persona del suo passato, che lo metterà in difficoltà... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

