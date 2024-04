Un Posto al Sole Anticipazioni 12 aprile 2024: Momenti di tensione per Silvia e Giancarlo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che per Silvia e Giancarlo ci saranno forti momenti di tensione. Clara ed Eduardo, intanto, dovranno prendere importanti decisioni.

La puntata di Un Posto al Sole che vedremo in onda su Rai3, alle ore 20.50, il 12 aprile 2024, sarà ricca di tensione per due coppie della Soap. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Rossella finirà per mettere Silvia e Giancarlo in forte imbarazzo, senza volerlo. La ragazza farà qualcosa che scatenerà la tensione tra sua madre e il suo compagno. Ross non può certo sapere che la sua mamma si sia riavvicinata a Michele e che tutto questo creato una grande confusione nella mente della Graziani. Intanto anche per Clara ed Eduardo saranno momenti concitati. I due dovranno trovare il giusto equilibrio tra le novità che hanno sconvolto la loro vita. Da una parte c’è infatti l’arrivo di un figlio mentre dall’altra la decisione di Sabbiese di collaborare con la giustizia. Niko invece riceverà una visita a sorpresa che stravolgerà tutti i suoi impegni. Per il Poggi le cose si complicheranno quando si troverà davanti a una persona del suo passato, che lo metterà in difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tensione alle stelle tra Silvia e Giancarlo

Dopo il bacio con Michele, Silvia ha soffocato i suoi sentimenti per il Saviani, rifugiandosi tra le braccia di Giancarlo. Peccato però che le cose tra la Graziani e il Todisco non stanno andando per nulla bene e anzi ha cominciato a esserci grande tensione. La situazione assumerà un aspetto drammatico a causa di Rossella. La dottoressa, ignara di quanto sia accaduto a sua madre e suo padre, finirà per mettere in difficoltà la sua mamma e Giancarlo, creando tra loro un divario sempre più grande. Silvia infatti sembrerà non riuscire a dimenticare di aver ceduto alla passione con il suo ex marito e di essersi avvicinata di nuovo, pericolosamente a lui. La direttrice de Il Vulcano capirà di provare ancora amore per Michele e finirà per lasciare Giancarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara ed Eduardo in crisi

Clara ha deciso di dare a Eduardo la notizia della gravidanza. La felicità del momento verrà offuscata dalla tensione per la decisione di Sabbiese di collaborare con la Giustizia. Il boss ha scelto di cominciare un nuovo percorso, difficile e molto pericoloso, sia per lui che per le persone che gli sono accanto. Se si venisse a scoprire di Clara e di un bambino in arrivo, i suoi nemici potrebbero prendere di mira la Curcio e questo Eduardo non può permetterlo. I due innamorati e presto genitori dovranno trovare presto una soluzione a una situazione che sembra sta diventato sempre più complessa.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko in forte imbarazzo

Nella puntata di Un Posto al Sole del 12 aprile 2024 sarà difficile e piena di tensione pure per Niko. Una visita a sorpresa porterà il Poggi a cambiare i programmi della sua giornata. Il ragazzo sarà felice di rivedere una persona a lui molto cara, che crediamo essere Valeria. Peccato però che durante quelle ore un altro incontro, imprevisto e con una persona molto importante del suo passato – probabilmente Manuela – gli creerà un forte imbarazzo. Riuscirà a gestire tutto questo senza creare malumori più fastidiosi di quanto dovrebbero essere?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 aprile 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.