Un Posto al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 aprile 2024: Nunzio indaga sull'incidente di Diana

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'8 al 12 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'8 al 12 aprile 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 aprile 2024

Nunzio si trova di fronte alla necessità di scoprire il reale motivo dell’aggressione subita in passato. Proprio per questo motivo, il ragazzo decide di ascoltare la confidenza di Diana con l’intento di incoraggiarla a denunciare. Nel frattempo, Rossella ripensa a Luca, cercando di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Cresce sempre di più la tensione tra Guido e Mariella.

Puntata in onda Martedì 9 aprile 2024

Diana rimane vittima di un grave incidente. Rossella decide di occuparsi dell'emergenza ritrovandosi a collaborare fianco a fianco con Riccardo. La donna, però, non può fare a meno di notare l'atteggiamento di Nunzio, profondamente preoccupato dalle condizioni di Diana. Il ritorno di Ida risveglia la preoccupazione di Roberto e Marina, che lottano per tenere il piccolo Tommy con loro. Tuttavia, un gesto inaspettato del bambino porta per la prima volta Marina a farsi delle domande sul suo ruolo. Nel frattempo, scoppia una nuova lite tra Raffaele e Renato che si risolve solo quando la verità viene a galla.

Puntata in onda Mercoledì 10 aprile 2024

Nunzio non crede che quello di Diana sia stato un semplice incidente stradale e inizia a sospettare che dietro tutto questo ci sia la criminalità organizzata. L'aggressività del ragazzo spiazza e sconvolge Rossella. Intanto, Clara prende una decisione importante sulla sua vita, mentre Eugenio trova conforto in Lucia riguardo al caso Sabbiese. A casa Ferri la situazione non accenna a placarsi. Roberto aiuta Marina a superare il senso di inadeguatezza nei confronti di Tommy.

Puntata in onda Giovedì 11 aprile 2024

Clara decide di raccontare a Eduardo tutta la verità. Con l’aiuto di Rosa, la ragazza si reca in carcere per incontrare il ragazzo e rivelargli di essere incinta. Nel frattempo, Lucia accetta la richiesta di Eduardo di avere Damiano come referente nonostante l'opposizione di Nicotera. Rossella è sempre più confusa circa i suoi sentimenti, mentre Nunzio decide di andare a fondo alla questione per scoprire la verità sull'incidente.

Puntata in onda Venerdì 12 aprile 2024

Visita a sorpresa per Niko, che si vede ora costretto a cambiare tutti i suoi piani. Nuove tensioni tra Silvia e Giancarlo per colpa di Rossella. Clara ed Eduardo si trovano di fronte a grande bivio: da una parte la gravidanza, dall’altra la volontà dell’ex boss di collaborare con la giustizia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.