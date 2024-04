Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 aprile 2024: Alfredo e Clara alla riscossa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Alfredo e Clara potranno mettere in atto un piano per salvare entrambi mentre Tancredi, scoperta la vicinanza tra Marta e Vittorio, approfitterà della situazione per riconquistare Matilde.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 aprile 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Alfredo e Clara – grazie al documento fornito da Perico – riusciranno a escogitare un piano per salvare la carriera ciclistica della Boscolo e tutto sembrerà andare per il meglio. Intanto Marta e Vittorio, dopo il loro bacio, cercheranno di chiarire cosa è successo tra loro ma per il Conti sarà molto difficile comprendere cosa l’abbia spinto a tradire Matilde. Tancredi invece, venuto a sapere del riavvicinamento tra sua cugina e l’ex compagno, ne approfitterà per riconquistare Matilde. Purtroppo però il vizio del Di Sant’Erasmo di fare le cose sporche, lo porterà a fare qualcosa che potrebbe ferire qualcuno molto più di quanto ci si debba aspettare. Crespi farà a Irene una proposta di lavoro molto allettante mentre Marcello sarà in partenza per Francoforte dove firmerà il suo contratto con Hofer e consegnerà la vittoria a Umberto, senza nemmeno saperlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Alfredo e Clara alla riscossa

Crespi ha scoperto che il suo amico ha fatto il doppio gioco e la cosa non gli è piaciuta per nulla. Sinceramente dispiaciuto per aver messo Alfredo nei guai, Leonardo ha deciso di fornirgli un documento che servirà per riabilitare Clara. Perico e la Boscolo, con questo asso nella manica, potranno mettere in atto un piano per salvare la situazione e non rischiare, nessuno dei due, di finire nei guai. E le loro azioni sembreranno andare per il meglio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta vuole chiarirsi con Vittorio dopo il loro bacio

Marta e Vittorio hanno ceduto alla passione e si sono baciati. Sono mesi che i due ragazzi si sono fatti sempre più vicini ed è da tempo che si era capito che tra i due ci fossero ancora dei forti sentimenti. Vittorio ha però continuato a rassicurare Matilde sul suo amore per lei, senza però dirle di non riuscire a togliersi dalla mente la Guarnieri. Il direttore de Il Paradiso ha alla fine ceduto al suo istinto e ha lasciato che il cuore avesse il sopravvento sulla mente. Ora però è tempo di chiarire quanto accaduto. Marta domanderà al suo ex compagno cosa pensi del fattaccio a loro successo ma Vittorio non riuscirà a risponderle, confuso e incapace di dare certezze ora.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi approfitta della vicinanza tra Marta e Vittorio

La vicinanza tra Vittorio e Marta non è passata inosservata né ad Adelaide né a Umberto. Sarà però Tancredi a voler approfittare di quello che sta accadendo tra sua cugina e il suo ex marito. Il Di Sant’Erasmo, deciso a riconquistare Matilde, tirerà fuori le unghie e comincerà a ordire un piano che potrebbe causare più dolore del dovuto. È chiaro che farà in modo che la Frigerio scopra tutto e che lui la consoli ma forse lo farà in un modo che non lascerà contento nessuno, probabilmente manco lui. Intanto Crespi farà una proposta di lavoro molto interessante a Irene e la Cipriani potrebbe accettare, convinta dal gesto fatto da Leonardo per aiutare Alfredo. Marcello invece si preparerà a partire per Francoforte, per firmare il contratto con Hofer e far vincere, senza saperlo, Umberto. Sarà previsto qualche colpo di scena che salverà Barbieri dalle grinfie di Guarnieri?

