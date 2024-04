Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dall’8 al 12 aprile 2024: Marta e Vittorio si baciano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dall’8 al 12 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dall’8 al 12 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 8 aprile 2024

Dopo il viaggio a Parigi, Maria Puglisi deve prende una decisione sul suo futuro lavorativo mentre ormai è certa che, sul piano personale, i suoi sentimenti siano tutti per Matteo Portelli: la stilista è decisamente innamorata. Mentre Umberto non prende bene la rappacificazione tra la contessa Adelaide e Marcello Barbieri, Marta Guarnieri è costretta ad assecondare ancora una volta Don Saverio per ottenere l’annullamento del matrimonio da Vittorio Conti. Alfredo vuole aiutare Clara dopo il pasticcio che ha combinato ma questo potrebbe costargli molto. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore dell'8 aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 9 aprile 2024

Mentre Tancredi ha in cuore di riconquistare Matilde e, per avvicinarsi alla moglie, le offre aiuto nella realizzazione del progetto del padre sapendo quanto le stia a cuore, Vittorio non riesce a smettere di pensare a Marta. Nel frattempo, Maria ha deciso: dà appuntamento a Vito per rivelargli le sue vere intenzioni. Guai per Alfredo, ricattato dall’amico di Crespi, Alcide Rota: se vuole che Clara sia riammessa nelle gare ciclistiche, dovrà cedere il brevetto del cambio che Perico ha perfezionato. Cosa farà?

Puntata in onda Mercoledì 10 aprile 2024

Dopo aver scoperto che Alfredo è sotto ricatto, Clara interviene e lo ferma proprio nel momento della firma dell’accordo con Rota, sacrificandosi per evitare che ceda quello che ha creato con amore e passione. Flora è sempre più insofferente nei confronti di Umberto: Guarnieri è geloso di un’altra donna e non l’aiuta neppure dal punto di vista lavorativo. Nel frattempo, mentre il Commendatore osserva Portelli per paura che possa lasciare Milano da un momento all’altro, Maria comunica alla sua famiglia la decisione di lasciare Vito e suo padre Ciro non la prende bene.

Puntata in onda Giovedì 11 aprile 2024

Matilde è lontana da casa per questioni lavorative e lascia campo a Vittorio e Marta, il cui incontro è decisamente rovente. Nel frattempo, Matteo chiede a Maria di trasferirsi insieme a Parigi, ma non sa di essere spiato da Malvezzi, pronto a riportare ogni informazione utile a Guarnieri. Profondamente dispiaciuto per il comportamento di Rota, Crespi consegna ad Alfredo un documento che potrebbe riportare Clara in pista.

Puntata in onda Venerdì 12 aprile 2024

Mentre sembra che per Clara vi sia finalmente una soluzione duratura, Marta e Vittorio devono parlare: tra loro c’è stato un bacio importante e Conti è decisamente confuso. Confusione che gioca a favore di Tancredi, venuto a conoscenza del riavvicinamento tra i due ex coniugi. Irene riceve una proposta lavorativa da parte di Crespi, che vuole conquistarla a tutti i costi, mentre Marcello si decide a partire per la Germania dove lo aspetta il contratto con Hofer. Mistero su Portelli che, proprio quando si era deciso a raccontare tutto al fratellastro, sparisce nel nulla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.