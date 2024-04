Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 aprile 2024 - tra Flora e Umberto è da tempo che le cose non vanno per nulla bene. Il Commendatore non riuscirà più a nascondere di non avere più pazienza con la fidanzata e di non essere più in grado di sopportarla sul lavoro. L’atteggiamento del Guarnieri in ufficio, unito a quello che avrà pure in casa e che lo vede sempre più vicino ad Adelaide, spingerà la Ravasi a essere ugualmente insofferente. Tra loro potrebbe esserci presto un addio. Intanto il Commendatore cercherà di tenere d’occhio Matteo per evitare che il ragazzo scappi, probabilmente in Francia, con Maria mentre la Puglisi rivelerà alla sua famiglia di aver preso la decisione definitiva sulla sua relazione con Vito e di aver scelto di chiudere senza più nessuna speranza. Alfredo, deciso a salvare la carriera di Clara, sceglierà di sacrificarsi ma la Boscolo comparirà all’improvviso e lo fermerà... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 aprile 2024 - Rossella scoprirà un lato del carattere di Nunzio, che mai avrebbe immaginato. Il Cammarota – certo che quanto successo a Diana non sia stato un incidente – si lascerà andare all’ira e preoccuperà moltissimo Ross, che non lo aveva mai visto così aggressivo, neanche nei momenti peggiori della sua vita. Intanto Clara, dopo averci pensato e ripensato, capirà la scelta che deve fare mentre Eugenio si confiderà con Lucia e con lei parlerà del ruolo di Damiano nella vita di Viola e Antonio. Roberto cercherà di rincuorare Marina e di farle smettere di avere dubbi sul suo ruolo nella crescita di Tommy. La Giordano si sentirà sempre più inadeguata e di certo la presenza di Ida in casa non migliorerà le cose... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 aprile 2024.