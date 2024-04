Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 10 aprile 2024: Flora e Umberto ai ferri corti. Non c'è nulla da fare!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 10 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Umberto non sopporterà più Flora e lei prenderà le distanze. Sarà la fine per la loro coppia?

Tra Flora e Umberto è da tempo che le cose non vanno per nulla bene e nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10 aprile 2024, alle ore 16.00 su Rai1, la situazione degenererà definitivamente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Guarnieri non riuscirà più a nascondere di non avere più pazienza con la fidanzata e di non essere più in grado di sopportarla sul lavoro. L’atteggiamento del Guarnieri in ufficio, unito a quello che avrà pure in casa e che lo vede sempre più vicino ad Adelaide, spingerà la Ravasi a essere ugualmente insofferente. Tra loro potrebbe esserci presto un addio. Intanto il Commendatore cercherà di tenere d’occhio Matteo per evitare che il ragazzo scappi, probabilmente in Francia, con Maria mentre la Puglisi rivelerà alla sua famiglia di aver preso la decisione definitiva sulla sua relazione con Vito e di aver scelto di chiudere senza più nessuna speranza. Alfredo, deciso a salvare la carriera di Clara, sceglierà di sacrificarsi ma la Boscolo comparirà all’improvviso e lo fermerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora e Umberto ai ferri corti

La crisi tra Flora e Umberto è ormai più che evidente. Sono finiti i giorni di pace tra loro e sia a casa che in Galleria, le cose non stanno andando per nulla bene. A Villa Guarnieri, il Commendatore non smette di ronzare intorno ad Adelaide e la cosa di certo non sta bene alla sua compagna, che ha sempre pensato che l’amore tra Umberto e la Contessa non fosse un capitolo chiuso come le è sempre stato detto. Ma la situazione di peggiore disequilibrio si respirerà nel grande magazzino. Guarnieri non riuscirà più a mascherare di essere irrequieto e infastidito dalla presenza della stilista e lei, di contro, stanca di essere sempre sottovalutata e maltrattata, inizierà a prendere le distanze. Che sia previsto un suo ritorno al Paradiso dopo che Maria avrà cominciato a camminare sui lunghi boulevards di Parigi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria rivela di aver chiuso per sempre con Vito

Maria ora ha le idee chiare e non ha alcuna intenzione di farsi condizionare da nessuno. La ragazza confesserà alla famiglia di aver rotto il fidanzamento con Vito e che tra loro non ci sarà più alcuna chance di tornare insieme. Ciro non la prenderà per nulla bene ma sua figlia non sentirà ragioni. Matteo ne sarà invece molto felice, tanto che il ragazzo potrebbe presto partire insieme a lei per Parigi. E questo preoccuperà moltissimo Umberto, che lo farà tenere d’occhio, per evitare che sfugga dal suo controllo e non possa più avere l’arma vincente contro Marcello. Ma sarà proprio questo particolare a far rimanere la sua relazione con la stilista de Il Paradiso ancora complessa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara salva Alfredo!

Alfredo sarà pronto a fare un sacrificio per Clara, facendosi perdonare per quello che ha combinato. Perico si è trovato a dover gestire un ricatto bello e buono e a dover cedere a compromessi per il grande affetto che ha per la Boscolo. Ma sarà lei a salvarlo e non il contrario. Messa al corrente di quello che è pronto a fare l’allenatore per lei, la ragazza si presenterà da lui e lo fermerà. Non gli permetterà di rischiare così tanto. Troveranno insieme una soluzione.

