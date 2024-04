Un Posto al Sole Anticipazioni 10 aprile 2024: Nunzio spaventa Rossella!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio si dimostrerà aggressivo e senza controllo. Rossella ne rimarrà impressionata e preoccupata.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 aprile 2024, Rossella scoprirà un lato del carattere di Nunzio, che mai avrebbe immaginato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che il Cammarota – certo che quanto successo a Diana non sia stato un incidente – si lascerà andare all’ira e preoccuperà moltissimo Ross, che non lo aveva mai visto così aggressivo, neanche nei momenti peggiori della sua vita. Intanto Clara, dopo averci pensato e ripensato, capirà la scelta che deve fare mentre Eugenio si confiderà con Lucia e con lei parlerà del ruolo di Damiano nella vita di Viola e Antonio. Roberto cercherà di rincuorare Marina e di farle smettere di avere dubbi sul suo ruolo nella crescita di Tommy. La Giordano si sentirà sempre più inadeguata e di certo la presenza di Ida in casa non migliorerà le cose.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio spaventa Rossella

Per Diana è finita male e Nunzio non si toglie dalla testa due cose: la prima è che se lui non avesse spinto la donna a fare la cosa giusta, probabilmente a quest’ora sarebbe sana e salva, la seconda invece è che sicuramente quanto accaduto non è stato un incidente. Il Cammarota non smetterà di farsi mille domande e tirerà fuori un lato del suo carattere, che lascerà Rossella senza parole. La Graziani si preoccuperà moltissimo di vedere il suo amico così tanto aggressivo e non capirà esattamente il motivo per cui l’incidente di Diana l’abbia così tanto turbato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara prende una decisione molto importante

Clara si troverà a prendere un’altra importante decisione sul suo futuro. Dopo aver scelto di tenere il bambino, la Curcio sarà pronta a informare Eduardo della novità che presto cambierà le loro vite. E la situazione cambierà davvero visto che anche Sabbiese ha cominciato a dare una svolta alla sua esistenza. Intanto Eugenio parlerà a Lucia della situazione con Damiano e del ruolo che il Renda sta assumendo, giorno dopo giorno, nella vita di Viola ma soprattutto di Antonio, con cui ha iniziato ad andare molto d’accordo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto cerca di fugare i dubbi di Marina

Marina è sconvolta a causa di un gesto di Tommy, che le ha fatto venire tanti dubbi sul suo ruolo nella vita del bambino. La Giordano ha cominciato a farsi tante domande e Roberto dovrà intervenire per evitare che le tensioni accumulate le facciano perdere lucidità. E sarà proprio questa che Marina starà perdendo anche a causa della convivenza con Ida e del suo rapporto con Tommaso. La manager capirà di non poter fare da madre a una creatura così piccola e per tanti altri anni a venire?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.