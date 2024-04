Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 aprile 2024 - Matilde deciderà di accettare l’aiuto di Tancredi per realizzare il progetto di suo padre, mentre Conti, a un passo dall’ufficializzare la fine del suo matrimonio con Marta, non riuscirà a smettere di pensare alla Guarnieri. Senza neanche rendersene conto, i due innamorati si allontaneranno l’uno dall’altra ma non è ancora certo che la loro storia d’amore sia davvero destinata a concludersi. Intanto Alfredo rivelerà a Irene di aver ricevuto un vero e proprio ricatto per il brevetto del cambio e che a farglielo è stato Alcide Rota, l’amico di Crespi. Perico, deciso a salvare Clara, dovrà prendere una decisione molto difficile... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 aprile 2024 - il ritorno di Ida a casa Ferri creerà grande scompiglio in Marina e Roberto. Sarà per un gesto innocente di Tommy a mettere in crisi la Giordano e la porterà a farsi fare tante domande sul suo ruolo nella vita del bambino. Suo marito dovrà correre in suo soccorso? Rossella sarà invece scossa dall’emergenza che si troverà ad affrontare. La dottoressa soccorrerà Diana e troverà in Riccardo, inaspettatamente, un valido aiuto. Si accorgerà però anche di come Nunzio sarà sconvolto da quanto successo alla sua amica e capirà che il Cammarota vi è particolarmente affezionato. Raffaele e Renato litigheranno furiosamente e sembrerà che i due possano rompere la loro amicizia da un momento all’altro. Si scoprirà solo dopo che nessuno dei due è responsabile di quello di cui si incolpano a vicenda... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 aprile 2024.