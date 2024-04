Un Posto al Sole Anticipazioni 9 aprile 2024: Marina è sconvolta. Stavolta è tutto perduto?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un gesto di Tommy lascerà Marina senza parole e la riempirà di dubbi sul suo ruolo nella vita del bambino.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il ritorno di Ida a casa Ferri creerà grande scompiglio in Marina e Roberto. Sarà per un gesto innocente di Tommy a mettere in crisi la Giordano e la porterà a farsi fare tante domande sul suo ruolo nella vita del bambino. Suo marito dovrà correre in suo soccorso? Rossella sarà invece scossa dall’emergenza che si troverà ad affrontare. La dottoressa soccorrerà Diana e troverà in Riccardo, inaspettatamente, un valido aiuto. Si accorgerà però anche di come Nunzio sarà sconvolto da quanto successo alla sua amica e capirà che il Cammarota vi è particolarmente affezionato. Raffaele e Renato litigheranno furiosamente e sembrerà che i due possano rompere la loro amicizia da un momento all’altro. Si scoprirà solo dopo che nessuno dei due è responsabile di quello di cui si incolpano a vicenda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in crisi

Ida è partita per la Polonia per stare vicino alla sua famiglia, dopo la morte del padre. La ragazza rientrerà in Italia proprio nella puntata del 9 aprile 2024 e farà tremare di nuovo Marina e Roberto, che intanto si saranno abituati a non averla intorno. Ma a mandare totalmente in crisi la Giordano sarà un gesto del piccolo Tommy nei confronti della sua vera mamma. Sarà qualcosa che lascerà Marina senza parole ma che soprattutto la spingerà a riflettere sul suo ruolo nella vita del piccolo. La manager sarà presa dal panico e toccherà a Roberto, ve lo anticipiamo, farla tornare a ragionare. Ma riuscirà a farlo o Marina rimarrà sempre con mille domande in testa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella sconvolta dall’incidente di Diana

Nunzio ha spronato Diana a fare la cosa giusta ma per la donna non è andato tutto bene. È stata infatti vittima di un incidente. Il Cammarota si è subito convinto che quanto successo non sia un caso e che sia stato invece un modo per fermare l’architetto, coinvolta – suo malgrado – in un brutto giro. A occuparsi del ricovero di Diana sarà Rossella, che rimarrà sconvolta dall’emergenza ma anche dalla reazione preoccupata dello chef, che capirà essere molto legato alla sua paziente. Ross troverà però una grande sorpresa. Si renderà conto che Riccardo è pronto a starle vicino in questo frangente e non solo professionalmente ma anche umanamente.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato e Raffaele litigano ma poi…

A Palazzo Palladini scoppierà un’altra delle liti tra Renato e Raffaele. Stavolta i due se ne diranno di cotte e di crude e saranno talmente tanto furiosi, da far temere che la loro amicizia possa rovinarsi da un momento all’altro. Si renderanno però conto, per fortuna, che nessuno dei due ha commesso realmente la colpa di cui si accusano a vicenda e che entrambi sono innocenti… e pure sciocchi!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.