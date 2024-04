Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 9 aprile 2024: Matilde e Vittorio sempre più lontani

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 9 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 aprile 2024, vedremo Vittorio e Matilde sempre più distanti. Nell’episodio della Soap, in onda su Rai1 alle ore 16.00, la Frigerio deciderà di accettare l’aiuto di Tancredi per realizzare il progetto di suo padre mentre Conti, a un passo dall’ufficializzare la fine del suo matrimonio con Marta, non riuscirà a smettere di pensare alla Guarnieri. Senza neanche rendersene conto, i due innamorati si allontaneranno l’uno dall’altra ma non è ancora certo che la loro storia d’amore sia davvero destinata a concludersi. Intanto Alfredo rivelerà a Irene di aver ricevuto un vero e proprio ricatto per il brevetto del cambio e che a farglielo è stato Alcide Rota, l’amico di Crespi. Perico, deciso a salvare Clara, dovrà prendere una decisione molto difficile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde accetta l’aiuto di Tancredi ma…

Tancredi ha un obiettivo: riconquistare Matilde. Il Di Sant’Erasmo ha comunicato a Umberto la sua intenzione di fare di tutto per riavvicinarsi all’ex compagna e riuscire a farla di nuovo innamorare di lui. Per questo motivo cercherà di starle il più vicino possibile e di darle il suo sostegno, affinché la Frigerio riesca a portare avanti il progetto di suo padre. Matilde apprezzerà così tanto gli sforzi di Tancredi che accetterà di essere aiutata da lui ma non capirà, almeno non subito, le sue vere intenzioni. Insomma i due potrebbero avvicinarsi senza che la manager della Galleria Milano Moda si renda conto di quello che sta succedendo e forse il comportamento di Vittorio renderà le cose ancora più facili al nipote di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio pensa e ripensa a Marta

Manca ormai pochissimo, qualche carta, alla fine – definitiva stavolta – del matrimonio tra Vittorio e Marta. Peccato che proprio mentre i due stavano trovando il modo per velocizzare le cose e annullare le loro nozze, come avevano desiderano anni prima, le cose abbiano preso una piega completamente inaspettata. Marta ha capito di essere ancora innamorata di Conti e forse per la delusione amorosa, oppure per gli anni di lontananza e per l’aria di casa, la Guarnieri si è riavvicinata pericolosamente al suo ex consorte. E la stessa cosa è valsa per Vittorio. Sarà proprio lui, nella puntata del 9 aprile 2024, a non riuscire a togliersi dalla mente la donna che gli ha fatto battere il cuore forse più di tutte e con cui ha costruito un vero e proprio settore pubblicitario dedicato al Paradiso. Insomma a lei deve sicuramente molto e sarà per questo che non riuscirà a togliersela dalla testa. Con Matilde poi fuori gioco e vicina a Tancredi, le cose diventeranno sempre più complicate.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Alfredo sotto ricatto

Alfredo ha ceduto e ha deciso di rivolgersi a Crespi per avere una mano per salvare la carriera di Clara. Ma il riconoscimento del brevetto del cambio della bici nasconde una brutta sorpresa per tutti. Perico rivelerà a Irene di aver ricevuto uno spregevole ricatto da parte di Alcide Rota, un amico di Leonardo, con vari interessi nel ciclismo. Alfredo, pur di aiutare la Boscolo, sarà costretto a prendere una decisione molto difficile, che potrebbe essere per lui molto dannosa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.