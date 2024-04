Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 aprile 2024 - Flora, furiosa per l’atteggiamento di Umberto, sempre più legato ad Adelaide, si lascerà scappare delle informazioni molto scottanti davanti a Marcello. Barbieri, sconvolto da quanto appreso e molto di malumore per questo, finirà per litigare con Adelaide. Intanto Marta e Vittorio saranno sempre più intimi mentre Alfredo, pentito per quanto successo a Clara, le chiederà scusa. La Boscolo però non riuscirà a perdonarlo. Irene darà a Perico un consiglio e gli dirà che se vorrà recuperare con l’amica, dovrà per forza chiedere aiuto a Crespi. Matteo saluterà Maria e le augurerà buon viaggio. Il ragazzo non si renderà conto di essere spiato da Malvezzi che, capito i sentimenti del giovane, correrà a informare Umberto di quanto scoperto. Tancredi invece continuerà con il suo piano per riconquistare Matilde... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 5 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 aprile 2024 - Eduardo farà una scelta che potrebbe cambiare la vita di Clara definitivamente. Il Sabbiese ha deciso di spiegare perché vuole collaborare con le autorità e non solo sconvolgerà Damiano ma sicuramente permetterà alla Curcio di decidere cosa fare con la gravidanza. Ma perché Sabbiese ha deciso di parlare proprio ora? Intanto Rossella tornerà a Napoli dopo il suo viaggio a Barcellona mentre Silvia e Michele dovranno capire cosa è successo tra loro ed elaborare questa grande novità. La presenza di Bice a casa Del Bue e la sua intromissione nella vita degli amici, infastidirà talmente tanto Guido, da renderlo ancora più freddo e distaccato con Mariella. L’Altieri comincerà a pensare che la crisi tra lei e suo marito non possa essere risolta... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 aprile 2024.