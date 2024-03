Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 2 al 5 aprile 2024: Vittorio confuso, Matilde addio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 2 al 5 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, 2 al 5 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 1° aprile 2024

Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì nel giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 2 aprile 2024

Mentre Tancredi confessa ad Umberto Guarnieri di volersi riavvicinare a Matilde, nella speranza di riconquistarla, Marcello Barbieri fa felice a sua insaputa il suo nemico, quando torna dalla Germania e comunica a Matteo Portelli di essersi convinto a fare affari con Hofer. Clara è furiosa con Alfredo: la giovane ha vinto la gara ciclistica ma ora rischia la squalifica dato che lui ha montato un cambio non omologato sulla bicicletta a sua insaputa. Maria ha deciso di partire per Parigi e incontrate Defois e, inaspettatamente, Vito si offre di accompagnarla. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 2 aprile 2024.

Puntata in onda Mercoledì 3 aprile 2024

Irene si infuria con Alfredo: per colpa sua e della sua ossessione per Leonardo Crespi, Clara adesso rischia la squalifica a tempo indeterminato dalle gare ciclistiche. Mentre Tancredi elabora un piano per tornare nelle grazie di Matilde, pronto a giocare il tutto per tutto per la moglie, Flora Gentile Ravasi è sempre più infastidita dal modo in cui Umberto Guarnieri cerca di screditare Marcello agli occhi della contessa Adelaide: il suo fidanzato nutre ancora sentimenti per la di Sant’Erasmo? Nel frattempo, Don Saverio comprende che tra Marta Guarnieri e Vittorio Conti vi sono ancora sentimenti sinceri e vuole tentare di riavvicinare i due, prima di essere certi di voler procedere con l’annullamento delle nozze. Guai per Vito: Maria proprio non vuole saperne di lui.

Puntata in onda Giovedì 4 aprile 2024

Il piano di Don Saverio sembra funzionare: Marta e Vittorio sono sempre più complici e vicini, e questo potrebbe facilitare il piano i Tancredi per riconquistare la Frigerio. Mentre Irene Cipriani propone ad Alfredo di farsi aiutare da Crespi per salvare Clara e la sua carriera ciclistica, Matteo e Maria si incontrano prima della partenza della stilista da Parigi. Qualcuno, tuttavia, spia questo saluto e riporta la confidenza estrema tra i due giovani a Guarnieri. Proprio Umberto è oggetto di discussione tra Adelaide e Marcello, messo in guardia da Flora.

Puntata in onda Venerdì 5 aprile 2024

Spinto da desiderio di conquistare la stilista una volta per tutte, Matteo lascia Milano e raggiunge Maria a Parigi. Mentre Alfredo è costretto a ringraziare Crespi per il suo aiuto, sebbene sia ancora in cima alla lista dei suoi nemici giurati, Vittorio è sempre più confuso: possibile che sia ancora innamorato di Marta dopo tutto questo tempo e dopo il male che si sono fatti? Conti decide di parlarne con Roberto in cerca di consigli. Mentre Rosa viene raggiunta da una persona per lei molto speciale, Adelaide decide di sotterrare l’ascia di guerra e si apre con Marcello dopo la loro brutta discussione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.