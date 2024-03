Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 aprile 2024: Silvia e Michele alla resa dei conti

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 1° al 5 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 1° aprile 2024

Otello smette di rispondere al telefono facendo preoccupare, e non poco, Silvia e Michele. Decisi a far luce sulla situazione, i due decidono di partire per Indica senza sapere però cosa li attende. Nel frattempo, Viola non riesce a nascondere la sua delusione per il fatto di non poter passare la giornata di Pasquetta insieme a Damiano, il quale si ritroverà in compagnia di Rosa e Manuel.Raffaele prepara un pesce d’aprile a Renato con la complicità di Bianca e Jimmy. Le donne di casa Bruni, però, complicano le cose. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 2 aprile 2024

Dopo aver vissuto un momento di grande intimità, Silvia e Michele comprendono di trovarsi in una spiacevole situazione. Se da una parte Michele desidera discutere del loro riavvicinamento, dall'altra Silvia non vuole in alcun modo affrontare la questione. Nel frattempo, a Napoli, Alberto è convinto che Clara interromperà la sua gravidanza. Giulia decide di rimanerle accanto per aiutarla e sostenerla. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 aprile 2024.

Puntata in onda Mercoledì 3 aprile 2024

Eduardo prende una decisione inaspettata riguardo alla gravidanza di Clara. Cosa decideranno di fare con il bambino? Silvia cerca di ignorare i suoi sentimenti per Michele concentrandosi sulla sua quotidianità con Giancarlo. Le cose tra Guido e Mariella peggiorano con l'arrivo di una terza persona. Chi sarà? Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 3 aprile 2024

Puntata in onda Giovedì 4 aprile 2024

Silvia e Michele trovano finalmente il coraggio di confrontarsi e parlare di tutto quello che è successo tra di loro. Rossella torna da Barcellona senza sapere cosa sia successo tra i suoi genitori. Eduardo rivela a Damiano il motivo per cui ha deciso di collaborare con le autorità. Si è davvero pentito? Complice la presenza di Bice, a casa Del Bue i coniugi sono sempre più freddi e distanti. Guido è pronto a lasciare Mariella? Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 aprile 2024

Puntata in onda Venerdì 5 aprile 2024

Per Rossella è arrivato il momento di tornare a lavorare con Riccardo in ospedale. Nel frattempo Nunzio trova conforto in una sua amica, ma un imprevisto potrebbe portare a galla brutti ricordi. Nell’attesa che Ida rientri a Napoli, Marina mette in atto una strategia per riavvicinarsi a Diego non convincendo però Roberto. A peggiorare la situazione tra Guido e Mariella ci penserà Bice. La crisi tra i due è ormai agli sgoccioli? Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 aprile 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.