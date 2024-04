Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 4 aprile 2024: Verità inaspettate mettono Marcello contro Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 4 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marcello e Adelaide litigano... ed è tutta colpa delle rivelazioni di Flora.

La puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda su Rai1 il 4 aprile 2024, alle ore 16.00, porterà molti nodi al pettine. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano infatti che Flora, furiosa per l’atteggiamento di Umberto, sempre più legato ad Adelaide, si lascerà scappare delle informazioni molto scottanti davanti a Marcello. Barbieri, sconvolto da quanto appreso e molto di malumore per questo, finirà per litigare con Adelaide. Intanto Marta e Vittorio saranno sempre più intimi mentre Alfredo, pentito per quanto successo a Clara, le chiederà scusa. La Boscolo però non riuscirà a perdonarlo. Irene darà a Perico un consiglio e gli dirà che se vorrà recuperare con l’amica, dovrà per forza chiedere aiuto a Crespi. Matteo saluterà Maria e le augurerà buon viaggio. Il ragazzo non si renderà conto di essere spiato da Malvezzi che, capito i sentimenti del giovane, correrà a informare Umberto di quanto scoperto. Tancredi invece continuerà con il suo piano per riconquistare Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Adelaide litigano

Flora ha stanato Umberto. La Ravasi ha capito molto bene che il suo compagno è ancora legato a sua cognata e che, pur di riaverla, ha deciso di prendere di mira Marcello. Barbieri è finito nella rete del Commendatore non solo a causa delle sue nuove doti di manager ma anche per il suo rapporto con la Contessa. Flora non sopporterà più una simile situazione e a causa del nervoso e senza neanche accorgersi, finirà per spifferare delle cose a Barbieri. Marcello ci rimarrà molto male e ferito da quanto scoperto per caso, finirà per litigare con Adelaide. La conversazione accesa che i due avranno, spingerà la Di Sant’Erasmo a fare una scelta obbligata e forse risolutiva.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara non riesce a perdonare Alfredo

Alfredo si sente profondamente in colpa per quello che è successo a Clara e vorrebbe che la ragazza non ce l’avesse con lui. Perico le chiederà scusa ma la Boscolo non si sentirà ancora pronta a perdonarlo. Irene interverrà di nuovo e consiglierà al magazziniere di domandare aiuto a Leonardo Crespi, mettendo da parte il risentimento e la rivalità che i due ragazzi hanno. Alfredo metterà da parte tutto per il bene di Clara? Intanto Tancredi continuerà con il suo piano per riconquistare Matilde.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo in pericolo?

Maria ha deciso di partire per Parigi e di incontrare Defois. La ragazza preparerà le valigie e sarà pronta a lasciare l’Italia, da sola. Matteo dovrà salutarla, con la speranza che torni presto e che tra loro possa esserci finalmente chiarezza e serenità. Il momento dei saluti sarà osservato con molto interesse da parte di Malvezzi che, capito che tra i due giovani c’è del tenero, correrà a informare Umberto, affinché il Commendatore abbia nuove frecce al suo arco e possa tenere Portelli ancora in scacco.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.