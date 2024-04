Un Posto al Sole Anticipazioni 4 aprile 2024: Eduardo cambia le carte in tavola. Novità in arrivo per Clara!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una decisione di Eduardo potrebbe cambiare la vita di Clara. Intanto Rossella tornerà a casa e...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 4 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Eduardo farà una scelta che potrebbe cambiare la vita di Clara definitivamente. Il Sabbiese ha deciso di spiegare perché vuole collaborare con le autorità e non solo sconvolgerà Damiano ma sicuramente permetterà alla Curcio di decidere cosa fare con la gravidanza. Ma perché Sabbiese ha deciso di parlare proprio ora? Intanto Rossella tornerà a Napoli dopo il suo viaggio a Barcellona mentre Silvia e Michele dovranno capire cosa è successo tra loro ed elaborare questa grande novità. La presenza di Bice a casa Del Bue e la sua intromissione nella vita degli amici, infastidirà talmente tanto Guido, da renderlo ancora più freddo e distaccato con Mariella. L’Altieri comincerà a pensare che la crisi tra lei e suo marito non possa essere risolta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo fa una scelta inaspettata. Cambierà la vita di Clara

Clara non ha ancora rivelato a Eduardo di essere incinta ma soprattutto non ha ancora deciso se tenere o meno il bambino. La Curcio potrebbe fare la sua scelta in concomitanza con una decisione molto importante del suo ex compagno. Sabbiese sceglierà infatti di spiegare a Damiano le motivazioni per cui ha deciso di collaborare con le autorità. Si tratterà di un pentimento che porterà l’uomo a cambiare vita e a voltare pagina? E questo cambiamento darà la forza a Clara di mettere al mondo il loro bambino, senza aver paura che le colpe del padre ricadano su di lui. Sembra proprio che siano in arrivo grandi novità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele a un bivio

Michele vuole chiarezza mentre Silvia soffoca i suoi sentimenti per il Saviani e per farlo è tornata tra le braccia di Giancarlo. La situazione tra loro è più tesa che mai e sembra che, al momento, non siano molte soluzioni che elaborare, ognuno a modo suo, quanto accaduto. Il tutto sta succedendo quando la vita di Rossella sta per riprendere da dove la ragazza l’ha lasciata, prima di partire per la Spagna. La dottoressa tornerà proprio in questo momento a casa e si renderà conto che qualcosa deve essere cambiato e che la colpa non sia la sua. Ross dovrà però anche prendere coraggio e tornare a lavoro, dove si ritroverà gomito a gomito con Riccardo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella teme che lei e Guido siano al capolinea

La crisi matrimoniale che ha colpito Guido e Mariella si aggrava ogni giorno di più. Il Del Bue è freddo e distaccato con sua moglie e non sembra capace di perdonarla per quello che ha combinato. La presenza di Bice, ingombrante e fastidiosa, non sta migliorando la situazione anzi. L’Altieri si renderà sempre più conto che il suo consorte sta prendendo le distanze da lei e comincerà ad avere paura che il loro matrimonio sia arrivato al capolinea. Sarà così o ci sarà ancora speranza?

