Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 febbraio 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 febbraio 2024 - Concetta non riuscirà a perdonare Ciro. Tra i genitori di Maria ci sarà ancora il gelo. La fine del fidanzamento tra la stilista e Vito ma soprattutto l’atteggiamento di Ciro hanno creato una frattura all’interno della famiglia Puglisi. Concetta non intende più accettare la chiusura mentale del marito ma nessuno dei due è pronto a rivedere le proprie posizioni. Marta intanto sarà molto emozionata per l’asta di beneficenza ma non riuscirà a godersela a causa di Vittorio e Matilde che, sempre più innamorati l’uno dell’altra, amoreggeranno davanti a lei. In Caffetteria intanto sarà tutto pronto per la festa a sorpresa per Delia mentre Irene continuerà a mentire ad Alfredo su lei e Crespi... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 febbraio 2024 - Giancarlo sarà furioso con Silvia e imporrà alla Graziani una scelta molto difficile. Il Todisco imporrà alla fidanzata di allontanarsi definitivamente da Michele e di non pensare più a lui. Intanto Raffaele sarà molto felice di partire per la settimana bianca e penserà di affidare a Rosa il suo lavoro in portineria. Peccato però che ignori i guai della Picariello. Clara rivelerà a Marika di non essere per nulla sicura di aver fatto la scelta giusta a trasferirsi a casa di Alberto. Mariella sarà pronta a vendicarsi del terribile vizio di Guido: la sua pigrizia in casa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

