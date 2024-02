Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 29 febbraio 2024: Concetta non perdona Ciro. I Puglisi sono nel caos

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 29 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Concetta non ha intenzione di perdonare Ciro mentre Irene continua a mentire ad Alfredo

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 29 febbraio 2024, alle ore 16.00, Concetta non riuscirà a perdonare Ciro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i genitori di Maria ci sarà ancora il gelo. La fine del fidanzamento tra la stilista e Vito ma soprattutto l’atteggiamento di Ciro hanno creato una frattura all’interno della famiglia Puglisi. Concetta non intende più accettare la chiusura mentale del marito ma nessuno dei due è pronto a rivedere le proprie posizioni. Marta intanto sarà molto emozionata per l’asta di beneficenza ma non riuscirà a godersela a causa di Vittorio e Matilde che, sempre più innamorati l’uno dell’altra, amoreggeranno davanti a lei. In Caffetteria intanto sarà tutto pronto per la festa a sorpresa per Delia mentre Irene continuerà a mentire ad Alfredo su lei e Crespi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tra Concetta e Ciro è calato il gelo

Concetta è furiosa contro Ciro. La mamma di Maria non può più sopportare che suo marito non allarghi le sue vedute e continui a comportarsi come un tempo. Il Puglisi si è infuriato contro sua figlia per aver causato la rottura del fidanzamento con Vito ma ha anche accusato la moglie di aver sostenuto la ragazza e di averla coperta. Dopo la brutta discussione scaturita da questo, Concetta ha preso le distanze dal suo consorte e non intenderà abbassare la testa sino a quando non riceverà delle scuse e un cambiamento totale da parte del barista. Ma Ciro è una testa dura.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta gelosa di Matilde e Vittorio

Marta ha capito di amare ancora Vittorio ma ora non sa come fare. La Guarnieri sa di non poter uscire allo scoperto così facilmente. Non può infatti riferire nulla all’ex marito, ora legato a un’altra donna. La ragazza cercherà di distrarsi da questi pensieri occupandosi dell’asta di beneficenza organizzata per il progetto della casa-famiglia. Purtroppo però la presenza di Vittorio e di Matilde, che non smetteranno di amoreggiare, la metteranno in forte disagio. Cosa deciderà di fare ora? Affronterà tutto questo o penserà di allontanarsi?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene mente ad Alfredo

Tra Irene e Alfredo è scoppiata la passione. Questo complica le cose e la capocommessa lo sa molto bene. La ragazza non potrà però dire nulla ad Alfredo, che andrà sicuramente su tutte le furie e stavolta potrebbe pure non perdonarla. La giovane continuerà a mentire al fidanzato. Intanto in Caffetteria sarà tutto pronto per la festa a sorpresa organizzata per festeggiare il compleanno di Delia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.