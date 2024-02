Un Posto al Sole Anticipazioni 29 febbraio 2024: Giancarlo impone a Silvia di allontanare per sempre Michele

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giancarlo vorrà che Silvia allontani per sempre Michele dalla sua vita mentre Clara comincerà a pensare di non aver fatto la scelta giusta.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 29 febbraio 2024, alle ore 20.50, Giancarlo sarà furioso con Silvia e imporrà alla Graziani una scelta molto difficile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Todisco imporrà alla fidanzata di allontanarsi definitivamente da Michele e di non pensare più a lui. Intanto Raffaele sarà molto felice di partire per la settimana bianca e penserà di affidare a Rosa il suo lavoro in portineria. Peccato però che ignori i guai della Picariello. Clara rivelerà a Marika di non essere per nulla sicura di aver fatto la scelta giusta a trasferirsi a casa di Alberto. Mariella sarà pronta a vendicarsi del terribile vizio di Guido: la sua pigrizia in casa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giancarlo impone a Silvia di allontanare Michele per sempre

Per Silvia le cose si stanno complicando. La Graziani ha ritrovato grande sintonia con Michele e Giancarlo lo ha, purtroppo per lei, notato. Il Todisco sta per trasferirsi a Palazzo Palladini, come concordato con la compagna, ma prima di farlo imporrà alla mamma di Rossella una decisione drastica e definitiva. Se vorrà stare con lui, Michele dovrà uscire per sempre dalla sua vita. Silvia sarà disposta a fare questa scelta e a stare lontano dal padre di sua figlia ma anche dalla persona che, in totale silenzio, si è sacrificata per aiutarla a salvare il Vulcano, prestando una grossa somma di denaro a Nunzio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara in crisi

Spaventata dalle minacce e desiderosa di dare a Federico un posto sicuro in cui vivere, Clara ha accettato di trasferirsi nell’appartamento trovato da Alberto. Rosa non l’ha seguita e ha deciso di combattere ancora per impedire al boss Torrente di cacciarla di casa. La sua sta diventando una lotta molto difficile e pericolosa. Clara sarà in ansia per lei ma sarà anche preoccupata per la sua situazione. La Curcio presto confesserà a Marika di non essere poi così convinta della sua decisione e di aver paura che il Palladini faccia qualche altra mossa azzardata e che voglia di più da lei.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella vuole punire Guido

Raffaele sarà molto felice di partire per il Trentino ma dovrà trovare qualcuno che lo sostituisca in portineria. Il Giordano penserà a Rosa, senza sapere dei guai che la ragazza sta affrontando in questo momento. Intanto a casa Del Bue, Mariella comincerà a escogitare un modo per punire suo marito. L’Altieri non sopporta più il brutto vizietto che il suo compagno ha, ovvero la grande pigrizia che dimostra in casa e gli impedisce di dare una mano nelle faccende. La sua sarà una punizione esemplare, parola di Mariella Altieri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.