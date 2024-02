Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo 2024: Giancarlo vs Michele. Silvia non deve più vedere il Saviani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 26 febbraio al 1° marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 26 febbraio al 1° marzo 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 febbraio 2024

Per Rosa comincia un nuovo giorno di lavoro a Palazzo Palladini ma per la Picariello c’è una brutta sorpresa. Manuel non si trova a scuola e non si sa dove sia finito. Il bambino potrebbe essere caduto nelle mani del clan di Angelo Torrente. Luca confida a Giulia di aver avuto un altro momento di vuoto e di aver lasciato il frigo aperto. La Poggi riesce, per fortuna, a rincuorarlo. Intanto Renato, Jimmy e Niko sono pronti a partire per la montagna e Renato non ha alcuna intenzione di rivelare a Raffaele la meta definitiva del loro viaggio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 27 febbraio 2024

Viola non sembra così felice della sua relazione con Damiano e comincia a mostrare i primi segni di insofferenza. Il Renda si deve occupare, con Rosa, di quanto successo con Manuel. Quella che inizialmente è sembrata una marachella, poco piacevole, si rivela essere qualcosa di molto più grave e preoccupante. Irene è ormai completamente ossessionata e plagiata dagli insegnamenti dell’influencer che segue di nascosto da Serena a Filippo. I suoi genitori, ancora più preoccupati, cercano di aiutarla e pensano a un modo alternativo per farlo. Renato è pronto a partire ma la settimana bianca che il Poggi si appresta a passare in famiglia, porta a una nuova lite con Raffaele. A placare gli animi dei due uomini ci pensa Ornella, che sa esattamente cosa fare. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 febbraio 2024

Puntata in onda Mercoledì 28 febbraio 2024

Giancarlo è pronto a trasferirsi a casa di Silvia ma non sa che tra la Graziani e Michele sembra essere tornata la sintonia di un tempo. Rosa continua a non voler lasciare il suo appartamento e a voler combattere contro la camorra, nonostante le continue intimidazioni e il trasferimento di Clara e Federico nell’appartamento trovato da Alberto. Renato accetta di ospitare Raffaele nella sua camera d’albergo ma per il gesto di grande aiuto che gli sta rivolgendo, vuole qualcosa in cambio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 febbraio 2024

Puntata in onda Giovedì 29 febbraio 2024

Raffaele è molto contento di partire per la settimana bianca in Trentino ma deve trovare qualcuno che lo sostituisca in portineria. Il Giordano pensa a Rosa, senza però sapere dei guai che la donna sta attraversando in questo momento. Clara si prepara a tornare da Alberto con Federico mentre tra Silvia e Michele scatta qualcosa. Giancarlo, furioso, crede che sia arrivato il momento che il Saviani esca definitivamente dalla vita della sua fidanzata. Mariella vuole sempre più far scontare a Guido il suo brutto vizio: la pigrizia in casa. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 1° marzo 2024

Renato e Raffaele non riescono a trovare pace e continuano a battibeccare anche sulla neve. Niko e Jimmy passano una bella giornata padre e figlio ma un inatteso incontro, che potrebbe rivelarsi spiacevole, li attende al varco. Rosa si trasferisce a casa di Giulia mentre Clara confida a Marika di essere perplessa e in tensione a causa del suo arrivo a casa di Alberto. Roberto e Marina, dopo essere riusciti a convincere Ida a chiudere e dimenticare Diego, capiscono che il loro futuro come genitori di Tommaso, è più in bilico che mai. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° marzo 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.