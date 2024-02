Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 febbraio 2024 - Irene e Leonardo cominceranno a lavorare insieme ma inizieranno pure i guai. I due ragazzi, che già hanno capito di provare una forte attrazione l’uno per l’altra, finiranno per diventare protagonisti di una situazione bollente. Intanto Alfredo e Clara si avvicineranno passando un momento importante per la loro amicizia mentre Umberto riceverà notizie molto interessanti dall’imprenditore Hofer. Guarnieri avrà finalmente la sua vendetta contro Marcello? Ciro non riuscirà a calmarsi e accuserà la moglie di essere stata complice di Maria e di averla coperta. Concetta non sopporterà più l’atteggiamento burbero e ottuso del marito e prenderà una decisione inaspettata e durissima contro di lui... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 febbraio 2024 - Giancarlo sarà pronto a trasferirsi – come programmato – a Palazzo Palladini. Peccato però che Silvia non sia poi così tanto entusiasta e la colpa è della rinnovata sintonia tra lei e Michele. I due ex finiranno per capire di essere ancora innamorati l’uno dell’altra? Intanto Rosa non si lascerà convincere a lasciare il suo appartamento nonostante le continue minacce e l’addio di Clara, che ha deciso di accettare l’appartamento trovato da Alberto. Renato e Raffaele, dopo aver discusso, troveranno un accordo. Il Poggi accoglierà il Giordano nella sua stanza di hotel ma in cambio vorrà qualcosa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

