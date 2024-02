Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 28 febbraio 2024: Scoppia la passione tra Irene e Leonardo

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 28 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che tra Irene e Leonardo scoppierà la passione mentre Concetta punirà Ciro per il suo atteggiamento.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai1 il 28 febbraio 2024, alle ore 16.00, Irene e Leonardo cominceranno a lavorare insieme ma inizieranno pure i guai. I due ragazzi, che già hanno capito di provare una forte attrazione l’uno per l’altra, finiranno per diventare protagonisti di una situazione bollente. Intanto Alfredo e Clara si avvicineranno passando un momento importante per la loro amicizia mentre Umberto riceverà notizie molto interessanti dall’imprenditore Hofer. Guarnieri avrà finalmente la sua vendetta contro Marcello? Ciro non riuscirà a calmarsi e accuserà la moglie di essere stata complice di Maria e di averla coperta. Concetta non sopporterà più l’atteggiamento burbero e ottuso del marito e prenderà una decisione inaspettata e durissima contro di lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Scoppia la passione tra Irene e Leonardo

Irene ha accettato di lavorare insieme a Leonardo. Dopo tante insistenze il Crespi ce l’ha fatta, ha convinto la Cipriani a dargli una mano per un suo anzi loro progetto. Tra i due ragazzi, che avevano già capito di provare una forte attrazione l’uno per l’altra, scoppierà la passione. Presto Alfredo dovrà affrontare una cocente delusione ma Clara potrebbe essere là per consolarlo. La bella Venere e il Perico rafforzeranno il loro rapporto, passando un momento molto importante per la loro amicizia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto pronto a liberarsi di Marcello

Umberto non ha più intenzione di dividere il campo con Marcello e da tempo desidera liberarsi del ragazzo che, con l’aiuto di Adelaide, è riuscito a farsi strada nel mondo dell’imprenditoria ed è persino diventato una spina nel fianco per lui. Il Guarnieri riceverà ottime notizie da parte di Hofer, che gli riferirà di essere pronto a raggiungerlo a Milano e che lo contatterà al suo arrivo, per incontrarlo. Il Commendatore penserà di avere la vittoria in mano e di essere molto vicino a liberarsi, finalmente, del suo grande rivale.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Concetta dice basta e punisce Ciro

Maria ha confessato il suo tradimento a Vito e dopo questa rivelazione le cose sono degenerate. Il Lamantia ha annullato il loro fidanzamento e Ciro, venuto a sapere di questa terribile novità, ha dato di matto e si è infuriato contro sua figlia e contro sua moglie. Il Puglisi ha persino accusato Concetta di aver sostenuto la loro figlia e di averla coperta e lei, scandalizzata da simili insinuazione ma soprattutto stanca dell’ottusità di suo marito, deciderà di punirlo, prendendo una decisione inaspettata e durissima, che coinvolgerà il loro matrimonio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.