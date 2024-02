Un Posto al Sole Anticipazioni 28 febbraio 2024: Silvia sceglie Michele e si dimentica di Giancarlo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giancarlo sarà pronto a trasferirsi a Palazzo Palladini ma Silvia capirà di avere ancora una forte sintonia con Michele...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 28 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Giancarlo sarà pronto a trasferirsi – come programmato – a Palazzo Palladini. Peccato però che Silvia non sia poi così tanto entusiasta e la colpa è della rinnovata sintonia tra lei e Michele. I due ex finiranno per capire di essere ancora innamorati l’uno dell’altra? Intanto Rosa non si lascerà convincere a lasciare il suo appartamento nonostante le continue minacce e l’addio di Clara, che ha deciso di accettare l’appartamento trovato da Alberto. Renato e Raffaele, dopo aver discusso, troveranno un accordo. Il Poggi accoglierà il Giordano nella sua stanza di hotel ma in cambio vorrà qualcosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia sceglie Michele e si dimentica di Giancarlo?

Tra Silvia e Michele è scattato qualcosa. I due, impegnati a organizzare il matrimonio di Rossella, hanno compreso di avere ancora una grande affinità e hanno rivangato, con grande dolcezza, i momenti dolci del passato. Tutto questo proprio quando Giancarlo è pronto a fare il grande passo e, come annunciato qualche mese fa, si accinge a trasferirsi a Palazzo Palladini, a casa della sua fidanzata. Per la Graziani le cose si complicheranno. Riuscirà a capire qual è l’uomo con cui vuole passare la vita e per cui prova dei sentimenti d’amore vero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa non getta la spugna

Dopo aver vissuto attimi di terrore ed aver appurato che Manuel non è stato preso di mira dal boss Torrente, Rosa è tornata a combattere per impedire alla camorra di cacciarla dal suo appartamento. La Picariello è rimasta la sola, nel palazzo, a lottare per non essere cacciata ma soprattutto a resistere alle terribili minacce del boss. Rosa ha dovuto salutare anche Clara, che invece ha deciso di accettare la proposta di Alberto e si è trasferita nell’appartamento trovato dal Palladini. L’indomita ex compagna di Damiano continuerà così oppure sceglierà di farsi indietro per non rischiare ulteriormente la sua incolumità e quella del suo bambino?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato si prende una rivincita su Raffaele

Renato e Raffaele hanno avuto una dura lite. Solo l’intervento di Ornella ha risolto le cose tra loro. I due hanno trovato un accordo e il Poggi ha accettato di accogliere il Giordano nella sua stanza d’hotel, durante la settimana bianca. Renato però vorrà prendersi una piccola rivincita sul suo amico, che lo ha messo in questa condizione. Deciderà quindi di chiedergli qualcosa in cambio e possiamo immaginare che non sarà per nulla una piccola e inoffensiva richiesta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.