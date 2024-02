Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 febbraio 2024 - Marta si renderà conto che la sua decisione di lasciare Tom nasconde un’altra ragione. La Guarnieri capirà di essere ancora innamorata di Vittorio. Come gestire questo turbinio di sentimenti e non far crollare tutto? Matilde intanto, gelosa e sospettosa che la figlia di Umberto sia ancora legata al Conti, deciderà comunque di darle una mano con il progetto della casa-famiglia e darà a Vittorio un’idea molto brillante. Ciro, furioso per la fine del fidanzamento di Maria con Vito, affronterà prima sua figlia e poi sua moglie, con cui scoppierà una lite. Marcello aiuterà Alfredo senza sapere che il Commendator Guarnieri lo sta tenendo sempre d’occhio e sta per mettere in atto un nuovo stratagemma per eliminarlo. Irene dice sì alla collaborazione con Leonardo ma non riesce a essere sincera con il suo fidanzato e non gli rivela nulla... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 febbraio 2024 - tra i due amici ci sarà un furioso battibecco, generato dall’imminente settimana bianca. Ornella sarà costretta a intervenire per fermare i due. Viola non sembrerà più così tanto soddisfatta della sua relazione con Damiano e comincerà a mostrare i primi segni di insofferenza. Il Renda intanto sarà impegnato a risolvere le cose con Manuel. Lui e Rosa scopriranno che il loro figlio è sparito per una marachella piuttosto fastidiosa, che nasconderà qualcosa di molto più grave. Irene sarà sempre più attratta e ossessionata dall’influencer che segue di nascosto da Filippo e Serena. I suoi genitori saranno costretti a usare un’idea alternativa per entrare in sintonia con la figlia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

