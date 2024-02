Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 27 febbraio 2024: Marta lo ha capito. Ama ancora Vittorio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 27 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta capirà di amare ancora Vittorio ma ora nella vita del Conti c'è Matilde. Intanto tra Ciro, Concetta e Maria scoppierà una lite a causa del fidanzamento saltato.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 27 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta si renderà conto che la sua decisione di lasciare Tom nasconde un’altra ragione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri capirà di essere ancora innamorata di Vittorio. Come gestire questo turbinio di sentimenti e non far crollare tutto? Matilde intanto, gelosa e sospettosa che la figlia di Umberto sia ancora legata al Conti, deciderà comunque di darle una mano con il progetto della casa-famiglia e darà a Vittorio un’idea molto brillante. Ciro, furioso per la fine del fidanzamento di Maria con Vito, affronterà prima sua figlia e poi sua moglie, con cui scoppierà una lite. Marcello aiuterà Alfredo senza sapere che il Commendator Guarnieri lo sta tenendo sempre d’occhio e sta per mettere in atto un nuovo stratagemma per eliminarlo. Irene dice sì alla collaborazione con Leonardo ma non riesce a essere sincera con il suo fidanzato e non gli rivela nulla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta capisce di amare ancora Vittorio

Marta ha detto addio a Tom e ha deciso di rimanere a Milano per occuparsi della casa-famiglia per ragazze madri. La Guarnieri si renderà presto conto che dietro a questa scelta c’è una ragione molto più romantica di quanto pensasse. Scoprirà infatti di essere ancora innamorata di Vittorio e di vederlo ancora come l’uomo della sua vita. La giovane non saprà come comportarsi, soprattutto perché il Conti ha una relazione con Matilde. Purtroppo i dubbi della Frigerio si riveleranno sempre più fondati ma nonostante la sua sempre più forte gelosia, la bella manager si premurerà di dare una mano sia a Marta che a Vittorio, al quale darà un’idea molto brillante per il progetto dedicato alle ragazze madri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ciro furioso contro Maria e Concetta

Ciro ha scoperto che Vito ha annullato il suo fidanzamento con Maria. Il Puglisi sarà furioso e capirà che sia sua moglie che sua figlia gli hanno tenuto nascosto, per giorni, quello che stava succedendo. Ciro non riuscirà a trattenere la rabbia e tra lui, Concetta e Maria scoppierà una furiosa lite. Intanto Irene dirà di sì a Leonardo e accetterà di lavorare con lui. La Cipriani non dirà però nulla ad Alfredo, consapevole che il ragazzo è geloso del suo rapporto con il Crespi e sicuramente non la capirà.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto pronto a un nuovo attacco contro Marcello

Umberto ha un asso nella manica che tirerà fuori a tempo debito. Il Guarnieri è sicuro di aver trovato un nuovo stratagemma per liberarsi di Marcello e della sua ingerenza. Intanto il Barbieri, completamente all’oscuro di tutto, cercherà di aiutare Alfredo con il suo progetto imprenditoriale e spererà che le cose vadano in porto sia per lui stesso che per il suo amico. Ma dovrà presto guardarsi le spalle e proteggersi dagli attacchi a sorpresa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.