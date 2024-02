Un Posto al Sole Anticipazioni 27 febbraio 2024: Dura lite tra Renato e Raffaele. Ornella deve intervenire

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Renato e Raffaele scoppierà la lite e Ornella sarà la sola a sapere intervenire per calmarli. Intanto Damiano e Rosa affronteranno Manuel.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 27 febbraio 2024, alle ore 20.50, tra Renato e Raffaele scoppia una dura lite. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i due amici ci sarà un furioso battibecco, generato dall’imminente settimana bianca. Ornella sarà costretta a intervenire per fermare i due. Viola non sembrerà più così tanto soddisfatta della sua relazione con Damiano e comincerà a mostrare i primi segni di insofferenza. Il Renda intanto sarà impegnato a risolvere le cose con Manuel. Lui e Rosa scopriranno che il loro figlio è sparito per una marachella piuttosto fastidiosa, che nasconderà qualcosa di molto più grave. Irene sarà sempre più attratta e ossessionata dall’influencer che segue di nascosto da Filippo e Serena. I suoi genitori saranno costretti a usare un’idea alternativa per entrare in sintonia con la figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato e Raffaele in lite

La settimana bianca che sta per cominciare, ha messo Renato e Raffaele uno contro l’altro. Il Poggi, in partenza per il Trentino con Niko e Jimmy, non ha voluto rivelare nulla al suo amico e non gli ha soprattutto voluto dire la meta definitiva del loro viaggio. Questa situazione ha fatto infuriare il Giordano, che non vorrebbe essere tagliato fuori. I due finiranno per litigare furiosamente e Ornella, la sola ad aver trovato la giusta via per farli calmare entrambi, sarà costretta a intervenire. Cosa escogiterà per riportare la pace tra i due?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano e Rosa alle prese con Manuel

Rosa ha vissuto nel terrore. Manuel è sparito all’improvviso e la donna ha pensato che suo figlio fosse stato rapito dal boss Torrente. Per fortuna si è trattata di una marachella, molto fastidiosa e sia la Picariello che Damiano dovranno gestire questa brutta situazione, che nasconderà un qualcosa di più preoccupante. Intanto Viola comincerà a non essere più così tanto soddisfatta della sua relazione con il Renda. La Bruni inizierà ad avere segni di insofferenza. Sarà l’inizio della fine del loro amore?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena hanno una nuova strategia per aiutare Irene

Irene è ormai completamente presa dagli insegnamenti dell’influencer che segue di nascosto dai suoi genitori. La piccola è ormai ossessionata anzi proprio plagiata dalle parole della ragazza e continua a comportarsi in modo molto ambiguo e preoccupante. Filippo e Serena, allo stremo delle forze e molto in ansia per quello che sta succedendo alla loro bambina, decideranno di usare una strategia alternativa che riterranno più adatta per farsi finalmente ascoltare da lei. Riusciranno a fare presa sulla ragazzina? Ma soprattutto capiranno da dove viene tutto questo astio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.