Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 dicembre 2022 - Adelaide non si farà mettere i piedi in testa da nessuno, soprattutto non da Umberto. La Contessa, dunque, prende una decisione importante: tornerà al Circolo a testa alta. La di Sant'Erasmo sceglierà di mettere da parte il dolore per non farsi sopraffare dagli eventi, ma una lettera potrebbe cambiare le carte in tavola. A scriverle sarà Ludovica, che la informerà del suo imminente ritorno. La nobildonna sceglierà di non dire nulla a Marcello. Intanto, Stefania rivelerà a Irene le sue paure e le dirà di aver deciso di non partire. Poi però scoprirà che Marco ha deciso di rinunciare ai suoi sogni: non andrà a Washington per stare insieme a lei. Vittorio, invece, sarà ancora scosso dall'incontro con Marta e rifletterà con Matilde delle loro situazioni sentimentali. I due cercheranno anche di aiutare Marco e Stefania e a loro si uniranno Ezio e Veronica... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 dicembre 2022 - l'amore è nell'aria al Caffè Vulcano. Nunzio e Alice sono sempre più complici. Tra loro crescerà la sintonia, ma la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro. Grandi sorprese sono in arrivo. Intanto, Antonello capirà di dover pagare per le sue azioni e Bianca, preoccupata per lui, andrà in crisi. Franco, Angela e Giulia, invece, saranno molto in ansia. Nel frattempo, Salvatore cercherà di mettere Bufalotto con le spalle al muro per farsi rivelare la sua vera identità... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

