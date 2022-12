Un Posto al Sole Anticipazioni 15 dicembre 2022: Nunzio e Alice sempre più vicini ma le sorprese sono dietro l'angolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Nunzio e Alice cresce la sintonia ma grandi sorprese sono in arrivo.

L'amore è nell'aria al Caffè Vulcano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Nunzio e Alice diventare sempre più complici. Tra loro crescerà la sintonia ma la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro. Grandi sorprese sono in arrivo. Intanto Antonello capirà di dover pagare per le sue azioni e Bianca, preoccupata per lui, andrà in crisi. Franco, Angela e Giulia saranno molto in ansia. Salvatore invece cercherà di mettere Bufalotto con le spalle al muro, per farsi rivelare la sua vera identità.

Alice e Nunzio in pericolo? Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 dicembre 2022

Nunzio è deluso dal comportamento di Chiara e questa situazione lo spinge ad avvicinarsi giorno dopo giorno ad Alice. Tra i due ragazzi sta aumentando la sintonia e lo chef deve ammettere che avere la Pergolesi intorno, è molto piacevole. Nella puntata del 15 dicembre 2022, vedremo che tra loro crescerà moltissimo l'intesa e sembrerà che possa nascere la passione. Ma dietro l'angolo si nascondono insidie inaspettate e sorprese non tanto gradite. Che Chiara non si presenti a casa del fidanzato nonostante gli abbia detto che non sarebbe tornata per Natale?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco, Angela e Giulia preoccupati per Bianca

Bianca è sconvolta dalla dolorosa scoperta che dietro alla web challenge c'è lo zampino di Antonello. La ragazzina è molto preoccupata per il suo amico. Antonello, ormai scoperto, si renderà conto di non potersi sottrarre alle conseguenze delle sue azioni e di dover pagare pegno. La piccola Boschi, certa che il suo amichetto ne uscirà distrutto, vorrà dargli una mano. Questo suo interesse desterà però molte preoccupazioni in Franco, Angela e Giulia. I tre saranno molto spaventati che la loro bambina possa mettersi nei guai, per salvare il suo compagno di classe.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Sasà mette Bufalotto con le spalle al muro

Nella puntata del 15 dicembre 2022, vedremo Salvatore deciso più che mai a dare una svolta alla sua amicizia con Bufalotto. Sasà vuole scoprire chi sia davvero il suo nuovo amico virtuale e visto che lui non ha voluto, sino a ora, uscire allo scoperto, Cerri ricorrerà a qualche stratagemma in più. Cercherà di metterlo con le spalle al muro e farlo confessare. Intanto Bice non riuscirà proprio a staccare gli occhi di dosso a Castrese.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.