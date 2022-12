Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022: Addio Marco e Stefania!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 12 al 16 dicembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 12 al 16 dicembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 12 dicembre 2022

Ezio ha preso la sua decisione e informa Vittorio di volersi mettere in proprio. Il Conti, per nulla stupito, incoraggia il Colombo, certo che riuscirà a cavarsela anche con l'aiuto di Gloria, che gli ha prestato il denaro. Ezio deve però informare di questa scelta anche Veronica che, differentemente da Vittorio, reagisce malissimo e non accetta che la Moreau, l'ex moglie del suo compagno, gli dia una mano. Intanto Stefania e Marco annunciano la loro partenza. Dopo la proposta di lavoro all'estero, i due sono pronti a trasferirsi negli Stati Uniti e rivelano sia a Ezio che a Gemma della loro decisione. Matilde, scoperta la grande novità, vuole organizzare una festa per salutarli. Anche Marcello vorrebbe organizzare un party ma in omaggio ad Adelaide. Il Barbieri vuole risollevare il morale alla Contessa, piuttosto provata dal fidanzamento tra Flora e Umberto. Vittorio infine riceve una chiamata di Marta. Sua moglie vuole parlargli e gli chiede di raggiungerla, di corsa, a Parigi.

Puntata in onda Martedì 13 dicembre 2022

Veronica è furiosa della scelta di Ezio di accettare il denaro da Gloria. La Zanatta cerca di non mostrare il suo turbamento a Gemma ma senza grandi risultati. Stefania intanto comincia ad avere paura del suo trasferimento. Molti sono i dubbi che l'attanagliano. La Moreau invece inizia a sentirsi in colpa per essersi fatta avanti con suo marito e decide di chiarire le cose con Veronica, affinché la donna non sia gelosa di lei. Purtroppo il loro faccia a faccia non porta ai risultati sperati dalla capo commessa. La sua “rivale” si infuria ancora di più. Le due donne non si accorgono di essere ascoltate. A spiarle sarà Gemma che, preoccupata, correrà a informare Stefania dell'accaduto. Al Paradiso le Veneri, non al corrente di tutto quello che sta succedendo a casa Colombo, si organizzeranno per la festa d'addio alla loro collega mentre Alfredo comunica a Clara che è arrivato il momento di farla gareggiare in bici. La ragazza però non è per nulla contenta. Al Circolo Marcello ha organizzato una serata sontuosa in onore di Adelaide ma gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Puntata in onda Mercoledì 14 dicembre 2022

Il fidanzamento tra Flora e Umberto sembra aver dato il colpo di grazia ad Adelaide, che fatica a riprendersi nonostante l'impegno di Marco e Marcello, pronti a tutto per sollevarle il morale. Intanto Veronica rivela a Ezio che Gloria le ha fatto visita. Tra i due si scatena un vero e proprio scontro che mette Stefania ancora più in crisi. La ragazza non se la sente di partire lasciando questa situazione in casa. Le difficoltà che stanno colpendo la sua famiglia, la mettono a dura prova. Preoccupata per la situazione, si confida con Marco e il Di Sant'Erasmo inizia a pensare che forse sia meglio rinunciare al trasferimento. Anche Gloria è molto in ansia e si lascia andare con Armando, confidandogli di sentirsi profondamente in colpa e di voler fare un passo indietro con Ezio e con i suoi progetti lavorativi. Ma a risolvere la questione potrebbe pensarci Veronica. La Zanatta vuole evitare a tutti i costi che Stefania paghi per gli errori non suoi e rinunci a vivere la sua vita con il fidanzato. Per questo propone a Teresio una tregua. Vittorio invece torna da Parigi con una notizia sconvolgente: Marta ha chiesto l'annullamento del loro matrimonio.

Puntata in onda Giovedì 15 dicembre 2022

Stefania è molto preoccupata per quello che sta succedendo alla sua famiglia e si confida con Irene – che soffre in silenzio per la partenza dell'amica. La situazione si sta facendo davvero molto difficile e una partenza potrebbe peggiorare le cose. La Colombo scopre però qualcosa che non avrebbe mai immaginato. Marco ha rinunciato alla sua carriera e al suo nuovo lavoro per stare con lei e non partirà neanche lui per Washington. La Venere, pur commossa da questo gesto, si sente in colpa. Intanto Vittorio, Matilde, Ezio e Veronica cercano un modo per permettere alla coppia di partire e realizzare i propri sogni. Clara ha invece deciso di non partecipare alla gara ciclistica e Armando cerca di convincerla mentre Adelaide prende coraggio e riappare al Circolo a testa alta ma decide di non rivelare a Marcello che Ludovica le ha spedito una lettera, con cui annuncia il suo ritorno a Milano. Vittorio, ancora sconcertato da come si sono evolute le cose tra lui e Marta, si confronta con Matilde. I due parlano delle loro situazione sentimentali e matrimoniali.

Puntata in onda Venerdì 16 dicembre 2022

Grazie all'aiuto di tutti, Stefania e Marco hanno deciso, non senza fatica, di partire per gli Stati Uniti. I due devono salutare tutti e il momento è purtroppo arrivato e sarà molto commuovente. La festa d'addio sarà un successo. Marcello incontra Ludovica al Circolo e rimane senza parole. Non sapeva infatti che la Brancia fosse di ritorno a Milano e scopre, con un certo fastidio, che Adelaide ne era a conoscenza e che gli ha volutamente omesso la cosa. Intanto al Paradiso ci sono dei problemi. I modelli di abiti disegnati da Maria sono andati perduti e Vito giura che li recupererà. Nonostante il lieto fine per Marco e Stefania, Gloria si sente ancora in colpa per Ezio e Veronica e decide di fare un passo indietro con l'ex marito. Ma lui non sembra per nulla essere d'accordo con questa decisione e, in un momento di sconforto, succede l'impensato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.