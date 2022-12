Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 dicembre 2022: Adelaide non molla ma una lettera di Ludovica potrebbe spiazzarla!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Adelaide riceve la conferma che Ludovica sta tornando a Milano ma decide di non dire nulla a Marcello. Intanto Stefania scopre che Marco ha preso una decisione molto importante.

Adelaide non si farà mettere i piedi in testa da nessuno, soprattutto non da Umberto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 dicembre 2022 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo la Contessa prendere una decisione: tornare al Circolo a testa alta. Adelaide sceglierà di mettere da parte il dolore per non farsi sopraffare dagli eventi ma una lettera potrebbe cambiare le carte in tavola. A scriverle sarà Ludovica, che la informerà del suo imminente ritorno. La Di Sant'Erasmo sceglierà di non dire nulla a Marcello. Intanto Stefania rivelerà a Irene le sue paure e le dirà di aver deciso di non partire. Poi però scoprirà che Marco ha deciso di rinunciare ai suoi sogni e non andrà a Washington per stare insieme a lei. Vittorio sarà ancora scosso dall'incontro con Marta e rifletterà con Matilde delle loro situazioni sentimentali. I due cercheranno anche di aiutare Marco e Stefania e a loro si uniranno Ezio e Veronica.

Adelaide torna al Circolo ma ha un segreto: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 dicembre 2022

Adelaide ha deciso di affrontare il dolore e di non permettere a niente e nessuno di metterle i bastoni tra le ruote. Dopo giorni di assenza dal Circolo e convinta dall'insistenza di Marco e Marcello – che ha organizzato una serata in suo onore – la Contessa si ripresenta al club più in forma che mai. Ma ci sarà qualcosa che potrebbe ostacolare la sua vittoria. Nella puntata del 15 dicembre 2022 vedremo la Di Sant'Erasmo ricevere una lettera da parte di Ludovica. La Brancia la informerà del suo imminente ritorno ma lei sceglierà di non dire nulla al Barbieri. Una decisione strategica o dettata da qualche forma di gelosia?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania scopre che Marco non partirà per Washington

Stefania non partirà con Marco. La crisi che ha sta colpendo la sua famiglia ha convinto la Colombo a rinunciare a una nuova vita con il suo fidanzato e a rimanere a Milano, per stare vicino al padre. La ragazza si confiderà con Irene, alla quale rivelerà tutte le sue preoccupazioni. Ma a farla rabbrividire sarà Marco stesso. Stefania scoprirà con una certa sorpresa che il suo fidanzato ha deciso di non andare a Washington per starle vicino. Un sacrificio che non può rimanere inosservato, tanto che sia Vittorio che Matilde ma anche Ezio e Veronica, cercheranno di intervenire per impedire che i due ragazzi facciano un errore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Matilde a confronto

Vittorio è molto scosso dal suo viaggio a Parigi, dove ha incontrato Marta. Il Conti ha scoperto che sua moglie ha chiesto l'annullamento del loro matrimonio e sebbene questa sia la soluzione più giusta per loro, deve ammettere di aver accusato il colpo. Al suo ritorno a Milano troverà conforto in Matilde. I due rifletteranno sulle loro situazioni sentimentali e matrimoniali, ignari che presto la questione per la Frigerio si farà ancor più complicata. Tancredi è in arrivo.

