Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2022

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 dicembre 2022 - Veronica sarà furiosa contro Ezio e Gloria. La Zanatta cercherà di mascherare il suo umore a Gemma, per non farla preoccupare. Purtroppo le cose sono destinate a degenerare e quando la Moreau, presa dai sensi di colpa, andrà a parlarle, Veronica la aggredirà senza pietà. Stefania è presa da mille dubbi. Sarà giusto lasciare la propria famiglia? Intanto, al Paradiso c'è grande fermento per l'organizzazione della festa d'addio per lei e Marco, mentre Alfredo comunica a Clara di volerla far gareggiare in bici. Marcello, invece, è pronto per allestire la serata in onore di Adelaide... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 dicembre 2022 -

Lia si sta mettendo nei guai ogni giorno di più. la Longhi, però, è decisa più che mai a riprendersi ciò che è suo. Lia è convinta di aver scoperto chi abbia i suoi gioielli e farà di tutto per riaverli. Questo causerà grandi problemi sia a lavoro che con Diego. Il loro amore, appena sbocciato, potrebbe attraversare una grossa crisi. Intanto, Raffaele e Ornella rifletteranno sulle conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio, mentre Damiano, scoperti i problemi di suo figlio, ringrazierà la Bruni per averlo avvertito per tempo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

