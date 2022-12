Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 dicembre 2022: Veronica aggredisce Gloria. E' la resa dei conti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gloria decide di parlare con Veronica ma la Zanatta l'aggredisce. Stefania è colta da mille dubbi. Sarà giusto lasciare la sua famiglia?

La resa dei conti è arrivata! Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata della Soap in onda il 13 dicembre 2022 alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Veronica sarà furiosa contro Ezio e Gloria. La Zanatta cercherà di mascherare il suo umore a Gemma, per non farla preoccupare. Purtroppo le cose sono destinate a degenerare e quando la Moreau, presa dai sensi di colpa, andrà a parlarle, Veronica la aggredirà senza pietà. Stefania è presa da mille dubbi. Sarà giusto lasciare la propria famiglia? Intanto al Paradiso c'è grande fermento per l'organizzazione della festa d'addio per lei e Marco mentre Alfredo comunica a Clara di volerla far gareggiare in bici. Marcello invece è pronto per allestire la serata in onore di Adelaide.

Veronica aggredisce Gloria: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 dicembre 2022

Ezio ha deciso di mettersi in proprio e potrà farlo grazie all'aiuto che gli darà Gloria. La sua ex compagna si è proposta di finanziare il suo progetto ma la reazione di Veronica, alla scoperta che il suo compagno ha chiesto una mano alla Moreau, è stata tremenda. La Zanatta è furiosa e difficilmente riesce a mascherare il suo umore persino davanti a sua figlia. Nella puntata del 13 dicembre 2022 vedremo che le cose degenereranno. Gloria, sentendosi in colpa per aver scatenato la gelosia della sua “rivale”, deciderà di parlarle. Il loro confronto non porterà a nulla di buono e anzi tra le due donne si scatenerà il putiferio. La madre di Gemma attaccherà quella di Stefania, sotto gli occhi attenti di uno spettatore sconvolto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania angosciata da mille dubbi. Gemma le dà il colpo di grazia

A origliare la tremenda conversazione tra Gloria e Veronica, sarà Gemma. La ragazza, sconvolta per quello che sta succedendo e molto preoccupata per la sua famiglia, correrà a informare immediatamente Stefania di quanto appena visto. La Zanatta troverà la Colombo già piena di dubbi. La ragazza sta riflettendo se sia il caso o meno di trasferirsi davvero negli Stati Uniti e lasciare la sua famiglia in piena crisi. Il racconto della sua sorellastra la farà definitivamente vacillare. Cosa deciderà di fare? Intanto al Paradiso, le Veneri si stanno organizzando per la festa d'addio per la Colombo e Marco, completamente ignare di quello che la loro amica sta provando.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello pronto a tutto per aiutare Adelaide

La proposta di matrimonio di Umberto a Flora ha abbattuto Adelaide. La Contessa non vuole rimettere, per il momento piede, al Circolo e per aiutarla, Marcello ha pensato di organizzare una serata in suo onore. Il Barbieri ha in mente già tutto ma non sa che gli imprevisti sono dietro l'angolo. Intanto Alfredo si è convinto a spingere Clara a gareggiare in bici. Secondo lui la Venere è pronta ma lei non sembra del suo stesso parere.

