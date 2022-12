Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2022: Lia in pericolo. La Longhi rischia grosso!

Anticipazioni TV

Lia si sta mettendo nei guai ogni giorno di più. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda il 13 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Longhi decisa più che mai a riprendersi ciò che è suo. Lia è convinta di aver scoperto chi abbia i suoi gioielli e farà di tutto per riaverli. Questo causerà grandi problemi sia a lavoro che con Diego. Il loro amore, appena sbocciato, potrebbe attraversare una grossa crisi. Intanto Raffaele e Ornella rifletteranno sulle conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio mentre Damiano, scoperti i problemi di suo figlio, ringrazierà la Bruni per averlo avvertito per tempo.

Tra Diego e Lia c'è aria di crisi: ecco le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole del 13 dicembre 2022

Una scoperta ha sconvolto Lia. La ragazza è convinta di aver capito chi abbia trovato i “suoi” gioielli e li tenga ben nascosti. La cameriera vuole a tutti i costi rimettere mano al suo tesoro e questo desiderio la sta mettendo in una posizione scomoda. La Longhi ha rischiato di essere licenziata in tronco da Roberto e ora potrebbe perdere persino Diego. Il Giordano si accorgerà dello strano comportamento della sua compagna e tra loro ci sarà un momento di tensione, che potrebbe sfociare in una crisi senza uscita. Il loro amore appena nato, è destinato a finire così presto?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele e Ornella preoccupati per Viola ed Eugenio

Tra Viola ed Eugenio sembrava esserci una speranza ma le cose sono andate, purtroppo, diversamente. I due hanno finito per riprendere strade separate, che sembrano non volersi più incontrare. Nella puntata del 13 dicembre 2022, vedremo Raffaele e Ornella fare il punto della situazione. Entrambi sono preoccupati per quello che sta succedendo alla loro bambina e al Nicotera. Il divorzio tra i due sembra ormai certo e la cosa avrà ancora delle profonde ripercussioni sul piccolo Antonio. Ma sarà almeno possibile limitare i danni?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano felice di avere Viola nella sua vita

A peggiorare la situazione tra Viola ed Eugenio ci si è messo Damiano. Il ragazzo è entrato nella vita della Bruni per decisione dello stesso Nicotera, che lo ha assegnato come scorta di sua moglie. Viola ha finito però per interessarsi a lui e alla sua storia famigliare. La figlia di Ornella ha deciso di occuparsi personalmente di Manuel e di aiutarlo a risolvere alcuni suoi problemi. E l'ultimo scontro tra lei e Rosa ha fatto emergere nuove problematiche. Viola ha immediatamente informato Damiano di queste novità e lui, nella puntata del 13 dicembre, la ringrazierà di cuore, dicendole di essere molto felice di averla nella sua vita. Che tra i due sia in arrivo una love story?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.