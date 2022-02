Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 febbraio 2022 - Tina e Vittorio sono stati scoperti. Il Conti cercherà in tutti i modi di spiegarsi con Sandro ma il Recalcati non vuole saperne nulla. Deluso e amareggiato, vuole andare via da Milano al più presto. Intanto Gloria cerca di parlare con zia Ernesta e cerca in lei un aiuto per capire chi abbia scritto la lettera minatoria. Gemma fa i conti con i danni che ha causato. Marco invece riceve l'invito ufficiale a casa Colombo ma capisce che in famiglia c'è fin troppa tensione per potersi godere una cena.. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 febbraio 2022 - a casa Boschi tutti sono preoccupati per la reazione eccessiva di Bianca e per lo scontro che la bambina ha avuto con Katia. Giulia, in ansia per la nipotina, inizia però a intuire qualcosa in più sulla Cammarota e sul reale motivo che l'ha spinta a tornare a Napoli. Chiara invece è sempre più condizionata dalla sua dipendenza dalla cocaina e rischia di farsi scoprire. Alberto ha cambiato atteggiamento con Clara e la ragazza è rimasta sbalordita da questa inversione di rotta. Renato e Raffaele intanto, finita la loro guerra a suon di scacchi, sono pronti a iniziare una nuova battaglia. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

