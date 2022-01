Un Posto al Sole Anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Chiara dipendente dalla cocaina!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 31 gennaio 2022

Sotto pressione perché deve decidere se accettare la proposta ricevuta da Ferri e Filippo, Chiara cerca rifugio nelle parole di conforto di Nunzio. Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile scelta. Con la caviglia ancora dolorante, Silvia accetta l'offerta di aiuto di Giancarlo.

Puntata in onda Martedì 1° febbraio 2022

Ferri sembra sempre più deciso a voler ricostruire il suo rapporto con lei ma Marina è dilaniata da sentimenti contrastanti. Franco è preoccupato per Bianca. Nunzio e Chiara si ritrovano a passare una serata che sembra inaspettatamente allontanarli. Dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, Rossella si confida con Ornella sulle sue paure legate a Riccardo.

Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022

Nunzio si industria per trovare un posto carino dove trascorrere la serata, Chiara appare sempre più in balia della dipendenza dalla cocaina. Tentata dall'appello di Roberto, Marina deve decidere se assecondare il proprio istinto e tornare con lui o restare accanto a Fabrizio ed aiutarlo a superare il difficile momento che sta vivendo. Preoccupata dagli eccessivi cambiamenti che Sarti sta imponendo a Sasà, Mariella finisce, suo malgrado, per dargli il consiglio sbagliato.

Puntata in onda Giovedì 3 febbraio 2022

Prendendo spunto da un caso a cui sta lavorando Niko, Alberto prenderà una decisione importante. Intanto una Bianca di malumore, peggiorato a causa di un'interrogazione andata male, arriverà a scontrarsi apertamente con Katia. Bice e Mariella la vedono diversamente riguardo il comportamento di Salvatore, che sembra intenzionato ad incontrare la persona con cui sta chattando.

Puntata in onda Venerdì 4 febbraio 2022

Mentre Giulia sembra intuire il motivo della permanenza di Katia a Napoli, Chiara rischierà di essere scoperta a causa della sua grande dipendenza. Intanto Alberto sembra voler sinceramente cambiare atteggiamento con Clara, contribuendo ad alimentare i dubbi della donna sul futuro. Nel frattempo Renato e Raffaele, accantonata la sfida a scacchi, potrebbero aver già trovato qualcos'altro su cui scontrarsi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.