Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 febbraio 2022: Gemma nei guai...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Gemma deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Sandro, furioso, vuole andarsene da Milano.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 febbraio 2022. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina e Vittorio sono stati scoperti. Il Conti cercherà in tutti i modi di spiegarsi con Sandro ma il Recalcati non vuole saperne nulla. Deluso e amareggiato, vuole andare via da Milano al più presto. Intanto Gloria cerca di parlare con zia Ernesta e cerca in lei un aiuto per capire chi abbia scritto la lettera minatoria. Gemma fa i conti con i danni che ha causato. Marco invece riceve l'invito ufficiale a casa Colombo ma capisce che in famiglia c'è fin troppa tensione per potersi godere una cena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Sandro furioso. Tina e Vittorio gliela pagheranno!

Sandro ha scoperto Tina e Vittorio. Galeotto fu il foulard di Tina, caduto e dimenticato sotto il letto del Conti durante la notte di passione. Per il Recalcati è un duro colpo; sua moglie lo ha definitivamente dimenticato e si è lasciata andare tra le braccia di un altro uomo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due cercheranno di spiegargli cosa sia davvero successo tra loro e Vittorio, con profondo imbarazzo, tenterà di convincere l'amico a calmarsi. Ma Sandro non sembrerà sentire ragioni. È stato tradito e lascerà Milano al più presto. Vorrà vendetta?

Gemma nei guai ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 febbraio 2022

La lettera minatoria che Gemma ha inviato a Gloria, sta creando molti più danni del previsto. Tra Ezio e Veronica la tensione è alle stelle e dopo aver scoperto che qualcun altro conosce il segreto della Moreau, si teme il peggio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma, molto preoccupata, comincerà a sentire il peso delle sue azioni. La ragazza non saprà però come rimediare e certo non intenderà svelare alla madre di essere stata lei a combinare questo pasticcio. Intanto Gloria cercherà di mettersi in contatto con zia Ernesta, per avere da lei un aiuto per scovare chi sia il misterioso mandante della missiva.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco in imbarazzo

Gemma pagherà molto cara la sua intromissione nelle faccende di sua madre. Non solo causerà un profondo imbarazzo in casa Colombo ma pregiudicherà la serata di presentazioni ufficiali con Marco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la il Di Sant'Erasmo sarà invitato a cena a casa di Gemma ma appena arrivato, si renderà conto che non è il momento giusto per presentarsi. Ezio, Veronica e persino Stefania – che ancora non capisce cosa stia succedendo – sono tesi come una corda di violino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.