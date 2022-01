Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Sandro furioso. Tina e Vittorio l'hanno tradito!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 31 gennaio 2022

Sandro dice a Vittorio che non lascerà Milano finché la situazione con sua moglie non sarà chiarita e intanto si rivolge ad Agnese per un consiglio su come riconquistare Tina. Umberto scopre che Adelaide ha mentito sulla sua partenza. Gemma nota il turbamento di Gloria dopo che ha ricevuto la sua lettera minatoria e ne è intimamente soddisfatta. Vittorio si sente in difficoltà con Sandro e chiede a Tina di prendersi del tempo per capire qual è la cosa giusta da fare.

Puntata in onda Martedì 1° febbraio 2022

Irene è furiosa con Salvo che vuole comprare la casa dove abita. Gloria parla della lettera minatoria ad Armando: è molto preoccupata che qualcuno possa smascherarla. Nel frattempo Ezio racconta tutto a Veronica, che decide di andare a parlare con la Moreau. Al Paradiso, intanto, per la collezione primaverile Flora ha in mente un capo ispirato al giacchetto da cavallerizza di Gemma. Sandro riesce a parlare con Tina, poi chiede ospitalità a Vittorio.

Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022

Vittorio accoglie Sandro a casa sua non senza imbarazzo perché costretto a mentire all'amico. Dopo la lettera minatoria inviata a Gloria, l'equilibrio tra Ezio e Veronica inizia a mostrare delle crepe. Umberto, nervoso per Adelaide che ancora non si trova, reagisce male alla proposta di Dante in merito al contratto con gli Americani. Quando Tina e Vittorio sono pronti a dire la verità a Sandro, succede qualcosa che nessuno dei due si aspetta: Sandro ha trovato il foulard di Tina sotto il letto di Conti.

Puntata in onda Giovedì 3 febbraio 2022

Vittorio cerca di spiegare inutilmente a Sandro cosa è successo con Tina, ma l'uomo non ne vuole sapere ed è intenzionato a lasciare al più presto Milano. Intanto, Marco si reca a cena a casa Colombo dopo essere stato invitato, ma la tensione causata della lettera minatoria è quasi opprimente. Gloria, invece, vorrebbe chiedere consiglio ad Ernesta per cercare di capire insieme chi può aver scritto il messaggio mentre Gemma inizia a percepire un forte senso di colpa.

Puntata in onda Venerdì 4 febbraio 2022

Sandro, a mente lucida, si confronta con Vittorio e tra i due torna a regnare la pace, ma poi il Recalcati fa all'amico una richiesta inattesa: aiutarlo a riconquistare Tina. Dante si impegna a concludere l'affare con gli americani al più presto, ma la cugina Fiorenza lo spingerà a sfruttare la situazione per vendicarsi di Conti. Nel frattempo, Salvatore non sa più se potrà ad acquistare l'appartamento di Irene mentre Veronica inizia a sospettare che dietro la lettera indirizzata a Gloria ci sia lo zampino della figlia Gemma...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.