Un Posto al Sole Anticipazioni 4 febbraio 2022: Giulia sospetta di Katia. La madre di Nunzio nasconde qualcosa...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 febbraio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Giulia capisce che Katia non è tornata a Napoli solo per Nunzio. Cosa nasconde?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: a casa Boschi tutti sono preoccupati per la reazione eccessiva di Bianca e per lo scontro che la bambina ha avuto con Katia. Giulia, in ansia per la nipotina, inizia però a intuire qualcosa in più sulla Cammarota e sul reale motivo che l'ha spinta a tornare a Napoli. Chiara invece è sempre più condizionata dalla sua dipendenza dalla cocaina e rischia di farsi scoprire. Alberto ha cambiato atteggiamento con Clara e la ragazza è rimasta sbalordita da questa inversione di rotta. Renato e Raffaele intanto, finita la loro guerra a suon di scacchi, sono pronti a iniziare una nuova battaglia.

Giulia sospetta di Katia in Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2022

A casa Boschi la situazione è molto tesa. Bianca non riesce a calmarsi; l'assenza di sua madre si fa sentire e nessuno riesce a farle cambiare umore. La bambina è molto infastidita e la presenza di Katia non l'aiuta e non sembra gradire per nulla la vicinanza della donna al padre. Il suo fastidio è sfociato in un attacco diretto contro la Cammarota e Franco è dovuto intervenire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia cercherà di dare una mano e si renderà conto che Katia nasconde qualcosa. La Poggi capirà che la sua ospite ha un motivo molto particolare e che non è tornata a Napoli solo per suo figlio Nunzio. Qual è la verità?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara rischia di essere scoperta

Chiara è a un bivio e non soltanto dal punto di vista lavorativo. La Petrone deve ancora decidere se accettare la proposta di Roberto e Filippo ma la scelta si sta rivelando sempre più complicata. Tutto questo a causa della sua dipendenza dalla cocaina, sempre più preoccupante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara finirà per fare qualche passo falso e rischierà di essere scoperta. Fino a quando riuscirà a tenere nascosto il suo problema e sino a che punto si spingerà pur di non farlo sapere a nessuno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara sconvolta dal cambiamento di Alberto

Alberto ha cambiato strategia con Clara. Condizionato da un nuovo caso, arrivato in ufficio, il Palladini ha deciso di ammorbidirsi e di giocare con altre carte con la sua “compagna”. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Curcio rimarrà senza parole. Non si sarebbe mai aspettata un tale mutamento e continuerà a essere sempre più confusa e disorientata. Come dovrà comportarsi ora? Che futuro si prospetta per lei e Federico? Intanto Renato e Raffaele finiranno la loro sfida a scacchi ma saranno pronti a cominciare un'altra battaglia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.