Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 febbraio 2022 - Vittorio ha accettato con riluttanza di ospitare Sandro. Il Conti si sente in colpa ed è in profondo imbarazzo. Tina decide di rivelare tutto al marito, per liberarsi dal peso delle bugie e dei segreti. Prima però che possa farlo, Sandro trova il suo foulard sotto il letto di Vittorio e capisce tutto. Tra Ezio e Veronica è sempre più complicato mentre Umberto, nervoso per la scomparsa di Adelaide, non riesce a trattenere l'ira e reagisce in modo molto violento contro Dante e la sua proposta per i clienti americani. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 febbraio 2022 - Chiara è incapace di uscire dal tunnel della dipendenza da cocaina. La Petrone continua a mantenere il suo segreto mentre Nunzio, deciso a farla contenta, si ingegna per trovare un posto romantico dove poter trascorrere una serata insieme. Marina deve prendere una decisione immediatamente. La Giordano è molto combattuta e non sa se cedere alla proposta di tornare tra le braccia di Ferri o resistere a fianco di Fabrizio. Mariella è in ansia per Sasà e finisce per dargli dei consigli sbagliati. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

